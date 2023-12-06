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PK雙饗卡肯德基買1送1必勝客半價　麥當勞舊版APP積分作廢快搶救

▲PK雙饗卡APP全新改版，天天開吃肯德基買一送一，還有必勝客披薩半價，肯德基炸雞、蛋撻42折優惠。麥當勞開通APP全球版，舊版將於12月20日畢業無法登入、積分作廢前搶救。（圖／台灣必勝客/肯德基提供）
▲PK雙饗卡APP全新改版，天天開吃肯德基買一送一，還有必勝客披薩半價，肯德基炸雞、蛋撻42折優惠。麥當勞開通APP全球版，舊版將於12月20日畢業無法登入、積分作廢前搶救。（圖／台灣必勝客/肯德基提供）

記者蕭涵云/綜合報導

PK雙饗卡APP宣布今（6）日全新改版，天天登入都可抽肯德基買一送一、必勝客披薩半價等優惠券，開吃獨家「肯德基中份薯條買1送1」不用抽，跨店隨取「炸雞、蛋撻42折起」隨饗券等好康。而麥當勞開通APP全球版後，舊版將於12月20日畢業無法登入，還有積分的民眾趕快搶救免得積分等回饋會作廢。

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肯德基與必勝客2015年聯手打造的「PK雙饗卡APP」行動會員卡，雙品牌全台擁有近500家門市，且不限通路包括線上訂餐外帶、外送、線下臨櫃、自助點餐機、門市掃描點餐和車道訂餐，通通都可以累積PK點數，折抵現金回饋最高2.5%無上限。

改版後將整合必勝客、肯德基會員訂餐紀錄，打造更個人化、方便的用餐體驗，會員不只可收藏最愛的餐點，還常有42折起好康的PK隨饗券優惠可領；尤其近期推出的限量商品都優先讓APP會員搶先預購，炙手可熱的餐點更曾經才開放預購就秒殺。

▲PK雙饗卡全新改版。（圖／台灣必勝客/肯德基提供）
▲PK雙饗卡全新改版。（圖／台灣必勝客/肯德基提供）
如今PK雙饗卡APP全新改版，再加碼推出雙12「1212年終盛典」狂歡優惠連續20天，即日起至12月25日，APP獨家「肯德基中薯買一送一」、 必勝客大披薩3入888元不限量；天天登入可抽肯德基花生起司雞柳捲「買一送一」、必勝客炙烤大蝦嫩牛「披薩半價」，還有咔啦雞腿堡＋中薯＋原味蛋撻＋中可「吃飽餐」6折優惠。

即日起至12月7日還可搶先預購「肯德基聖誕節巨大桶」；即日起至12月31日再享雙十二限定，PK隨饗券限定優惠42折起；新會員加入還可拿到150元大禮包等，改版釋出多項優惠。全新改版首頁新增「線上贈禮專區」讓會員可以線上轉贈，相當方便。

▲麥當勞APP全球版也能看到最新聯名NewJeans資訊。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞APP全球版能看到最新資訊，可在全球麥當勞65個已推出的市場使用。（圖／台灣麥當勞提供）
而台灣麥當勞開通APP全球版後，舊版APP將於12月20日畢業無法登入，在今年10月以前獲得的積分，可要盡快於舊版APP服務截止前，將積分轉成點數，逾期未兌換的積分將會隨著舊版APP自動作廢喔，自己的回饋自己要搶救！

▲因應麥當勞APP全球版上線，原舊版APP於12月20日即將畢業，目前皆有相關權益提醒。（圖／翻攝自原舊版麥當勞APP）
▲因應麥當勞APP全球版上線，原舊版APP於12月20日即將畢業，逾期未兌換的積分將隨之自動作廢。（圖／翻攝自原舊版麥當勞APP）
提醒大家，「點數商城」將改於「麥當勞LINE官方帳號」提供服務；「點點卡」之點數兌換也改至「LINE官方帳號」。而原本麥當勞舊版APP的隨買店取購買商品券或點數商城點數兌換之商品券，可依效期於原麥當勞舊版APP使用；或可至「麥當勞LINE官方帳號」裡，於隨買店取購買商品券或點數商城，將點數兌換成商品券繼續使用。

▲建議擁有麥當勞舊版APP的消費者，關注APP公告掌握權益。（圖／台灣必勝客/肯德基提供）
▲建議擁有麥當勞舊版APP的消費者，關注APP公告掌握權益。（圖／台灣必勝客/肯德基提供）

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