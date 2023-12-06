PK雙饗卡肯德基買1送1必勝客半價　麥當勞舊版APP積分作廢快搶救

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改版後將整合必勝客、肯德基會員訂餐紀錄，打造更個人化、方便的用餐體驗，會員不只可收藏最愛的餐點，還常有42折起好康的PK隨饗券優惠可領；尤其近期推出的限量商品都優先讓APP會員搶先預購，炙手可熱的餐點更曾經才開放預購就秒殺。
如今PK雙饗卡APP全新改版，再加碼推出雙12「1212年終盛典」狂歡優惠連續20天，即日起至12月25日，APP獨家「肯德基中薯買一送一」、 必勝客大披薩3入888元不限量；天天登入可抽肯德基花生起司雞柳捲「買一送一」、必勝客炙烤大蝦嫩牛「披薩半價」，還有咔啦雞腿堡＋中薯＋原味蛋撻＋中可「吃飽餐」6折優惠。
即日起至12月7日還可搶先預購「肯德基聖誕節巨大桶」；即日起至12月31日再享雙十二限定，PK隨饗券限定優惠42折起；新會員加入還可拿到150元大禮包等，改版釋出多項優惠。全新改版首頁新增「線上贈禮專區」讓會員可以線上轉贈，相當方便。
而台灣麥當勞開通APP全球版後，舊版APP將於12月20日畢業無法登入，在今年10月以前獲得的積分，可要盡快於舊版APP服務截止前，將積分轉成點數，逾期未兌換的積分將會隨著舊版APP自動作廢喔，自己的回饋自己要搶救！
提醒大家，「點數商城」將改於「麥當勞LINE官方帳號」提供服務；「點點卡」之點數兌換也改至「LINE官方帳號」。而原本麥當勞舊版APP的隨買店取購買商品券或點數商城點數兌換之商品券，可依效期於原麥當勞舊版APP使用；或可至「麥當勞LINE官方帳號」裡，於隨買店取購買商品券或點數商城，將點數兌換成商品券繼續使用。