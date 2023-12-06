「20幾歲就買3房」趙少康身家破億 自曝買房術：房價漲了再買1間
2024正副總統大選3黨6位參選人誰最富有？中選會昨（5）公布藍綠白3組參選人財產申報，國民黨副總統參選人趙少康夫妻財產申報跟著曝光，趙少康夫妻名下無汽車、保險，存款高達7973萬餘元，在北市大安區與新北金山區共有15筆土地與房產，也因買房而貸款4710萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
73歲趙少康日前先是在蘭萱主持的廣播節目中，笑談自己20幾歲就買房，順著蘭萱「教年輕人怎樣理財賺進一桶金」的話，豪氣說「可以教他們（年輕人），沒問題啊！」自曝理財之道就是：「可以買一個（房），付了頭期款，漲了就再買一個。」
而在中選會公開的正副總統參選人財產申報資料中，趙少康夫妻倆存款共7973萬9572元，名下還有價值3342萬420元的股票，但趙少康只持有愛說話、大聲公兩家股份有限公司，其餘如國巨、英業達、中鋼、台積電等證券都登記在梁蕾名下。
在不動產部分，共有15筆，全數都在妻子梁蕾名下，登記買賣時間分別為2018年在北市大安區通化六小段土地與建物，及2010年買賣的1筆位於金山區中角段土地與金山區西湖里的203坪建物，已不見趙少康20多歲時買的公寓。
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