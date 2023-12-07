數位貨幣可能是未來核心！央行也在評估導入　副總裁曝最新進度

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不過，她認為，代幣化也可能帶來風險，包括智能合約靈活性不足與槓桿風險。此外，如果代幣的所有權不能正確對應到現實世界資產的所有權，也會產生風險。因此，金融監理機關應謹慎評估技術創新速度與風險管理，避免對消費者或金融體系造成巨大風險。
同時，因應資產代幣化，數位貨幣或可能成為未來貨幣體系的核心，比特幣因價格波動大且具結構性缺陷，無法成為數位貨幣。而穩定幣雖具支付潛力，但迄今為止，穩定幣不是貨幣，也不能確保價值完全穩定。也由於各種穩定幣的價格穩定性不足，且均由私部門發行，該等私部門多註冊在未有妥適監管的地區，因此有學者認為它很像是「野貓銀行」的翻版。相較之下，存款代幣雖可能因壓力事件而使其價值下降，但較穩定幣安全
不過，朱美麗也強調，數位貨幣仍需由央行貨幣作為計帳單位及最終清算資產。不論是穩定幣或存款代幣均不具貨幣單一性。而央行貨幣是由受信任的主體所發行，且具有周延的制度性安排，無信用風險與流動性風險，因此央行貨幣仍是未來貨幣體系的信任基礎。
她說，未來，央行可考慮應用加密資產的代幣化、可程式化技術，發行央行數位貨幣，透過數位貨幣作為未來貨幣體系的記帳單位，並透過央行直接清算機制確保支付最終性，以提供貨幣的信任基礎，並結合存款代幣建立雙層貨幣制度，使新支付系統可支援任何代幣化資產的清算服務。
她認為，未來貨幣體系的發展願景，未來的貨幣體系可能是整合代幣化與數位貨幣的金流基礎設施，因應未來數位貨幣支付的需要，已有部分國家央行開始驗證，積極探索可行性與應用性，我國亦不例外。目前已有外國央行為因應未來貨幣支付新形式，維持貨幣的單一性，正探索發行 數位貨幣可能性，以確保所有形式的貨幣包括電子形式貨幣、存款代幣等之間的交換具有單一價值；並以數位貨幣用於現實世界資產（RWA）代幣的最終清算的可行性。
朱美麗說，央行正審慎評估及探索數位貨幣的導入，若未來決定導入數位貨幣，應避免去金融中介化。此外，數位貨幣應與其他支付工具並存，確保互通性，並考慮效率性及支持創新。目前央行已分別完成「批發型CBDC可行性技術研究」及「通用型 CBDC試驗計畫」，進行意見調查及精進平台設計。
她表示，觀察目前國際間央行多處於數位貨幣研究與探索階段，不少國家央行也深入進行技術性試驗；然而，為避免落入「技術解決主義」的陷阱，不宜過度樂觀認為技術能找到各種問題的解決辦法，仍應有制度性的管理與治理機制，確保數位貨幣系統的順暢運作，央行也將持續務實推動數位貨幣的研究試驗，並與利害關係人廣泛溝通，確保相關設計與政策的周延，以因應未來貨幣體系的發展。