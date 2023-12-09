倒數35天最新戰報／賴談萬里老家數度哽咽　侯推免頭期款購屋政策

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德在新北市萬里區的老家，屢遭對手遭質疑是違建，且長期未繳稅金，賴清德昨回萬里幫賴品妤輔選，他上台致詞時數度頻頻哽咽、落淚，拿出手帕擦拭，鄉親見狀後，紛紛高喊加油、凍蒜等，給予鼓勵；對於老家爭議，賴也強調，一切依法辦理。知情人士則說，賴清德深為礦工之子，但卻因此案遭批評，連帶讓該區域居民陷入房子是否能居住而「人心惶惶」，讓賴清德相當內疚。
此外，賴清德除了要延續民進黨的政權外，也要力拼繼續讓民進黨在國會過半，民進黨規劃在12月下旬舉辦「環島拼圖」活動，屆時賴、蕭將分進分進合擊，全台再掃一圈，力催三張選票，要向全民喊話，政黨票要投給民進黨，若三黨不過半，可能會讓韓國瑜當上立法院長。
【國民黨】
侯友宜昨開記者會推出青年購屋政策「五五五方案」，免頭期款就能購屋政策，且前五年利息補貼0.5%，由政府與金融機構負擔，免去購屋、房價上升壓力，且只要符合信用夠好、首購族群等條件就能申請。侯友宜舉例，如果購買1500萬的房子，月付大約1.9萬就可以購買，跟租房子價格差不多，希望能透過這政策，減緩青年購屋時，會面臨的房價上漲、利息等壓力。
侯友宜昨也到台東造勢，他說要幫助台東推廣農產品和觀光，因此花東快速道路一定要做。善心賣菜阿嬤陳樹菊和曾受侯友宜協助的阿嬤胡林素貞昨也都現身相挺。
【民眾黨】
柯文哲民調落居第三，他昨發布一份給黨員的信，內容提到，撇開統獨，民進黨跟國民黨其實大同小異，並呼籲年輕人將民眾黨的價值一點一滴的和長輩分享。柯文哲近來也火力全開，談到君悅藍白破局當天，自己是背衝康，且侯友宜公開他的簡訊，他仍憤憤不平說，這不是正常國家有身分的人會做的事！對於賴清德曾說自己是務實的台獨工作者，柯文哲也質問，台獨金孫如何繼續務實地推動台獨？狠酸「不要台獨金孫變台獨龜孫」。
更多「2024大選」相關新聞。