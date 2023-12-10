被仲介層層剝皮！多國移工齊聚遊行　自述慘痛經驗

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台灣移工聯盟今年向移工募集「仲介鬼故事」，並放在移工常使用的社群平台TikToK上。民團指出：「透過移工現身說法，揭露仲介的種種惡行！」而這些影片已逐步放上網路，目前已經累積了將近三十支影片。而這些案例的受害移工，在面對勞動部時，不僅會敗在「舉證」能力，更會敗在就算勞動部幫他們要回受騙或違法的收費，他們還是逃脫不出仲介壟斷的魔掌，落到無工作機會、受「政府瀆職之害」的田地。
擔任看護的越南籍移工指出，「在越南招募工人來台灣時，總是說台灣環境很好，來台灣後感覺被騙了，為了可以來台灣工作，我們要付一筆很大的國外仲介費6,000到7,200美元 (約18萬到21萬台幣) 給仲介公司，而政府收取4,000到4,500美元，為什麼仲介公司要收這麼多錢？」
一名女性越南移工說：「繳完仲介費後，來台灣每個月仲介公司還向我們收取新台幣1,500元至1,800元的服務費，但仲介整年都不來看我們，關心我們，連一次都沒有。我們生病時，請仲介來幫忙但是仲介都沒有來，所以我們只能自己去看醫生。我們轉換雇主時，必須向仲介支付一筆很大的金額新台幣3萬到8萬元的買工作費用，一直付錢給私人仲介公司，長期下來被剝削。因此，我們要求廢除私人仲介，兩國政府都必須負起責任，不要讓我們外籍移工繼續陷入債務的循環中。」
而菲律賓籍移工說：「台灣的民主在哪裡？台灣為了追求政治上的權力，希望持續得到西方和先進國家的支持，希望通過展示對民主和人權的高度尊重，獲得這些強大國家的權力和支持。但是，移工的權利也是人權！台灣的仲介制度讓移工處於弱勢處境，台灣大多數的人力仲介公司都在剝削我們，侵犯我們的基本權利！他們從我們身上賺錢，卻把我們當成地球上的渣滓般對待！台灣的民主離完美還很遙遠，但政府應該採取行動，落實所有移工的勞動權益。」
菲律賓籍移工代表指出，「我們是人，但仲介卻將我們當作可拋棄的商品。我們需要休息日，返鄉探親，面對工作量和超時工作，生病時尋求半薪病假，甚至只是要請求一張像樣的床，通常都必須透過仲介與雇主進行談判。然而，迄今為止，移工的命運仍然掌握在仲介手中，有時他們會把我們當作有缺陷的商品，導致我們被解雇或被遣返。台灣已經越來越依賴外來勞動力，我們所提出的廢除仲介制度議題，應該納入所有政府的政策議程，以實踐民主。」
一名印尼籍廠工的經歷，更是讓在場的參與者相當感慨，他在台灣工作5年多，以受害者的身份參與遊行，跟大家分享被惡劣的仲介制度以非人道方式迫害的經驗。「2021年2月我在工作中發生了職災，我的腿受傷得非常嚴重，需要多次的開刀治療，也需要長時間的復健。然而，我於長達8個月的治療期間，仲介完全沒有幫忙我取得應該得到的薪資補償和相關權利，2021年4月1日，仲介在我去醫院準備進行第2次手術前，強迫我簽切結書，要我同意從今以後，我的醫療、住宿和飲食皆由我自行負責；仲介威脅我說，如果我不簽，就不幫忙帶我去醫院動手術， 我仍然拒絶簽名。」
「仲介又威脅我說，要把我立即遣送回印尼， 我當時心裡壓力非常大，腿部的傷也急需再次開刀治療，在沒有任何選擇的狀況下，我只能被迫在切結書上簽名。仲介等我簽完名後，才將我送往醫院進行開刀手術。我出院後，仲介立刻把我送到養護中心，告訴我在養護中心的費用要自己支付，因為我身上沒有錢，所以當我可以慢慢移動身體時，我馬上決定回去公司宿舍住。仲介把當時還行動不便的我丟在公司宿舍，對我不聞不問，我記得我光只是從床上挪到洗手間，就花了將近1個小時。我因為行動不便，沒有辦法外出購買三餐，也沒有辦法自己煮飯，只能靠室友的善心支援，如果他有多煮的飯菜，也願意分給我吃，我才能夠有食物吃，這樣的生活讓我感到非常的痛苦與無助，我不知道仲介制度存在的意義是什麼？仲介根本不把我的職災案件放在眼裡，也不管我的死活，仲介只把我當成是一個用完可以隨意丟棄的物品。直到求助於民團，處境才逐漸改善。然而實質上幫助我的民團沒有收我任何錢，仲介卻收一堆錢，為什麼？」
許多移工來到民團求助後，才發現自己不是唯一一個遭到仲介迫害的受害者，有很多移工都被仲介不當對待，他們被強迫做許可以外的工作，每天超時工作無法休息，一旦生病沒有辦法工作，就會被遣返回印尼，被強迫解約還被要求支付違約金；工作中遭受性騷擾、被暴力對待、發生職災時，向仲介求助完全沒有用，仲介不是叫他們忍耐，就是叫他們回印尼；幸運一點可以得到轉換雇主的機會，找工作還要被仲介強迫支付買工費。「仲介就只是一群不斷跟我們收錢，卻一點服務都沒有提供的吸血鬼。因為有這個吸血鬼制度的存在，很多的移工遇到問題，在求助無門的狀況下，只能選擇逃跑，失去在台灣一切合法的權益。」
「真心希望台灣政府能負起責任，廢除只會吸取我們血汗錢的私人仲介制度，讓我們得到身為一個人應享有的尊嚴對待。」成千上萬名移工在今（10）日齊聚遊行隊伍現場，說出共同的心聲，那就是能被當成一個活生生的『人』對待。
@migrantworkersrally⭐️2023/12/10Migrants Big Rally，Let's tell broker horror stories.⭐️ ☀️Tgl 10 -12-2023 Demo Akbar buruh Migran ，Cerita horor tentang Agensi ☀️ 🌙10 ธันวาคม 2566 การเดินขบวนของแรงงานต่างชาติ，ขอเล่าเรื่องผีเอเย่นต์🌙 🌈 10/12/2023 DI CÔNG DIỄU HÀNH，NÓI VỀ CÂU CHUYỆN MÔI GIỚI QUỶ 🌈 Apakah Anda pernah diminta biaya job? Berapa banyak biaya yang Anda bayar untuk bisa mendapatkan pekerjaan? Setelah membayar biaya ke agensi ,apakah ada kepastian pekerjaan? Jika tidak diterima oleh majikan apakah biaya job dikembalikan oleh agensi? Masukan akalkah kalau setiap kali pindah pekerjaan harus menbayar biaya job? Apakah Anda ada pengalaman di tipu agensi? Kami ingin mendengar cerita Anda yang berharga Kami mengundang Anda bersama untuk merekam video cerita tentang kisah hantu agensi Demi melindungi keamanan Anda ,wajah dan suara dalam rekaman video akan diproses khusus (diburamkan) Kita menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab , kami membutuhkan kerjasama dan partisipasi Anda Jika anda berminat merekam video silahkan menghubungi kami #migrant #migrantworkersrally #migrantworkers #demoakbarburuhmigran #การเดินขบวนของแรงงานต่างชาติ dicôngdiễuhành #taiwan #taiwan🇹🇼 taiwanlife #taiwantiktokindonesia🇲🇨🇹🇼 #taiwanindonesia🇹🇼🇮🇩 #Rally #horror #Broker #brokers #storytime #horrorstory #คนไทยในไต้หวัน #คนไทยในไต้หวัน🇹🇼🇹🇭 #แรงงานไทยในไต้หวัน #Pilipino #Indonesia #Vietnam
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