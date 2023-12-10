「2023第5屆故宮馬拉松」3300位參賽者熱情開跑
「2023第五屆故宮馬拉松」今(10)日清晨熱鬧登場，3300位跑者在6時前已在故宮南院北側慶典花園集結完畢，儘管天色未亮，氣溫偏低，卻不減民眾參與的熱情。縣長翁章梁與多位貴賓及參賽者一同參與拉筋暖身操，於6時30分全馬42公里組鳴笛起跑。
記者鄭一銘/嘉義報導
主辦單位故宮博物院指出，今年馬拉松吸引超過3300名民眾報名，賽事分為全馬組（42K）、半馬組（21K）、挑戰組（12K）及樂活組（3K），路線整合在地景點，包含「用九柑仔店」電視劇拍攝地、朴子溪阿勃勒黃金隧道及苦楝樹綠色隧道，讓選手在跑步時沿路欣賞美景。
翁章梁說，故宮南院為嘉義帶來濃厚的人文氣息，自從今年蒜頭糖廠五分車通車後，民眾可更輕鬆地搭車前來故宮，且在12月底前購買五分車票，就可免費參觀故宮南院，故宮周邊的羊角藝術村也正在加緊時程開發，未來故宮周邊將會更加熱鬧。
翁章梁進一步指出，9日為「高山茶都、嘉義茶生活」博茶會開幕日，活動從9日舉辦至17日，地點位在中埔鄉農會金蘭分部，現場有豐富的茶葉與咖啡展示，民眾可在現場購買最優質的茶及咖啡，還能體驗今年首次推出的5G車XR實境科技，歡迎民眾在路跑結束後前去參觀。
故宮南院副院長黃永泰表示，當年舉辦第一屆馬拉松時，就期望這項賽事能每年舉辦，今年已來到第五屆，令人十分感動。歡迎民眾完賽後前往故宮南院參觀，現在有人氣國寶展「百駿圖」、「朝鮮王朝與清宮藝術交會」及「揮翰學書–書法跨域新媒體展」，只要出示選手號碼布就可免費入館參觀。