美時、Intas製藥宣布合作 將引入骨鬆、癌症單株抗體
美時化學製藥（台灣證券交易所股票代碼：1795）與Intas製藥今日宣布共同合作，將用於治療骨質疏鬆暨癌症的生物相似藥Denosumab於南韓、台灣及多個東南亞市場商業化。
記者林志怡／台北報導
美時說明，Denosumab是一項被廣泛運用在預防骨折及增強骨質密度的患者的單株抗體，已獲核准用於預防多發性骨髓瘤及實體瘤骨轉移病患的骨骼相關醫療領域，也是用於治療骨骼巨大細胞瘤的療法，特別適用於無法進行手術切除或可能導致嚴重併發症的情況。
本次美時與Intas製藥合作，美時總經理Petar Vazharov表示，美時以發展骨質疏鬆症、更年期婦女健康和腫瘤等醫療領域的多元產品為主要策略，與Intas的合作，可增添美時在腫瘤與婦女健康的產品組合。
此外，Petar Vazharov也指出，未來美時也將善用過往藥證申請與商業化藥品的豐富經驗及專業，推展特定醫療領域的生物相似藥品及創新藥品，以提供患者多元的醫療解決方案。
美時進一步指出，根據協議條款，美時擁有此藥品於南韓、台灣及東南亞地區等多個市場的商業化權利，並將負責藥證申請及法規相關程序。Intas 則負責完成產品開發、製造與供應。