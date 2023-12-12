▲ Kia EV9純電LSUV不僅啟發人心更深得你心，279.9萬元起預售巡展起跑，Kia Inspiration Day年度品牌盛會，擘劃電能新未來！

我是廣告 請繼續往下閱讀
The Kia EV9不僅將持續鞏固Kia在新能源移動領域的領導地位，更將為純電智慧旗艦LSUV建立全新標竿！本次盛會，Kia亞太區首席執行官Mr. Kevin Ahn並來台親身參與，不僅一同見證2024年 Kia在台的未來發展藍圖，同時承諾將持續給予台灣市場最大的支持。
Kia總代理台灣森那美起亞秉持著「Movement that inspires移動 啟發人心」品牌精神，提供台灣消費者全新的移動啟發體驗，並獲得市場的高度肯定：今年(2023)年1-11月Kia全車系含乘用與商用車累計領牌超過9,200台，以較去年同期成長114%的成長率，躍升為國內成長最快速進口品牌(註1)；其中Kia首款純電車款品牌代表作The Kia EV6，自上市至今累計銷售已超過1,400台，持續蟬聯非豪華進口電動車銷售冠軍 (註2)。The Kia EV9於臺中國家歌劇院首度登場後，將於12月12日至17日展開首場的「The Kia EV9膽識‧勇創未來」全國巡展，後續並將於台北101、高雄流行音樂中心展演，誠摯邀請所有前瞻車主前往鑑賞，一同與Kia邁向永續移動的新未來。
「膽識‧勇創未來」 The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV
邁入新能源的Kia，以首款純電車款The Kia EV6拿下全球各大獎項，好口碑也反應在銷售成績。憑藉著The Kia EV6質量兼具的優勢，全新的The Kia EV9更是品牌集大成之作，作為Kia首款純電智慧旗艦LSUV，自上市就獲獎不斷，不僅勇奪2024年德國年度風雲車大獎GCOTY(German Car Of The Year) 「年度最佳豪華車」殊榮(註3)、2023年德國權威汽車大獎Golden Steering Wheel金舵獎肯定(註4)，近期更獲英國TopGear.com 2023年度風雲家庭車殊榮(註5)，多項榮譽彰顯The Kia EV9的卓越表現。
The Kia EV9蘊含「Edge Design前瞻格局」、「Freedom Premium尊榮隨心」、「Green Innovation綠能革新」三大產品DNA，強烈的前瞻外觀設計搭配先進科技配備，展現Kia對於新能源移動的完美演繹。The Kia EV9將以其獨特魅力重新定義奢華舒適，陪伴渴望創新的前瞻車主們邁向未來移動的嶄新境界。
The Kia EV9，Edge Design前瞻格局
從「Bold大膽」的設計理念出發，The Kia EV9 GT-line採用全球首創的數位光柵，並以Star Map日行燈的星圖設計概念，透過垂直排列並利用簡單線條，打造寬闊的視覺感受，並透過最小化的黑色與照明空間，體現簡單卻不容錯認的獨特外型；黑色亮面烤漆與專屬GT-line保桿設計，營造出精緻與大器並存的跑格氣息；延續Star Map星圖的尾門車身，搭配隱藏式後雨刷，輔以寬闊車線和船艙型尾門設計，營造專屬於The Kia EV9的大膽設計。
The Kia EV9採用全新的一體式中央顯示螢幕，透過統一的設計語彙，改善圖形及影像的呈現方式，提供空調和資訊娛樂系統，提供簡約、便利、直覺以及科技氛圍的體驗。The Kia EV9搭載電子數位後視鏡套件，包含9.6吋車內及7吋車外(OLED)電子數位後視鏡，搭配紅、黃輔助線，幫助駕駛更簡單判斷車輛距離，創造更加寬廣、清晰的車輛後方視野，而車內電子數位後視鏡提供更好視野外，同時也可手動切換成傳統後視鏡模式。除了體貼駕駛的先進科技配備，The Kia EV9同時搭載Meridian & Sounds in Nature Meridian音效與10種自然之聲，通過應用高輸出/高電壓（主動升壓）電源IC實現強大的音質再現，同時還可根據當下車速補償音頻損失，並有音樂同步調節播放音像與音場和環繞聲。
The Kia EV9，Freedom Premium尊榮隨心
The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV 的車室空間變化，從前瞻車主的需求與思維出發，打造隨心所欲的尊榮乘坐享受。The Kia EV9全車系標配駕駛座記憶按摩座椅、雙前座通風加熱座椅，提供尊榮且舒適的乘坐體驗。The Kia EV9共提供三款車型：標準七人、旋轉六人及尊榮六人，其中旋轉六人座停車時提供第 2、3 排乘客之間的面向模式，第二排座椅前後滑動最大可達 330 mm，同時可向內旋轉180度面向第三排座椅，也可向外旋轉90度轉向門，並只需按下按鍵就能簡單輕鬆的旋轉座椅，不只提供乘客能有擁有更好的互動，也提供乘客更多樣化且便利的空間使用。尊榮六人座椅提供第一、二排乘客一鍵傾倒放鬆功能，提供乘客能夠無時無刻享有放鬆的感受，而第二排更提供多向電動調整與腿靠，打造最高級的尊榮享受。The Kia EV9 並搭載指紋辨識系統，依據車主最近一次下車時的車內座椅、 空調、語言等各項記憶設定自動記憶，並於上車時便自動恢復原先設定，提供車主量身打造的尊榮寵愛。
The Kia EV9，Green Innovation綠能革新
The Kia EV9以E-GMP電動全球模組化平台打造，具備 800V超高速快充科技的強大優勢，10%至80%充電時間僅需24分鐘的高效表現；搭載動能再生制動系統撥片，可供車主根據的選擇提供不同程度的動力回收，依照自身駕駛感受調整旅程續航力。此外，The Kia EV9也能透過V2L的車內與車外電器電源分享，跳脫過往大眾對於車輛的既定印象，The Kia EV9不僅是移動工具，更是能源分享移動好夥伴。The Kia EV9綠能革新不僅在能源上，車室採用多達10種的永續無毒材質，進一步展現對未來永續移動承諾的實現。
Kia Inspiration Day年度品牌盛會，揭示新能源發展藍圖
Kia總代理台灣森那美起亞近年在新能源的耕耘，不僅反應在銷售及口碑上，今年於Kia年度代理商大會中，更獲Kia全球總部頒發「Excellence in EV Leaders」年度電動車表現最優異市場殊榮。Kia母廠對於台灣市場出色的銷售成績更是以實際行動支持，Kia亞太區首席執行官Mr. Kevin Ahn此次親臨「Kia Inspiration Day」，肯定Kia在台灣市場的優異成績，不僅是在台灣，在整個亞太地區市場、甚至是全球市場，皆是有目共睹的驚人成長。Mr. Kevin Ahn並承諾，未來將持續給予台灣市場在車輛導入、生產供應的最大支持。Kia總代理台灣森那美起亞也宣告將跟隨全球總部的腳步，在The Kia EV6及The Kia EV9接續導入後，持續專注於新能源移動的發展，並秉持深耕台灣市場的承諾擴大在台灣投資，全面升級銷售與服務體驗，與Kia前瞻車主共同邁向永續移動的新未來。
The Kia EV9「膽識‧勇創未來」全台巡演，於臺中國家歌劇院展開
作為Kia全新品牌代表作The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV ，以邁向永續新未來之理念，Kia總代理台灣森那美起亞今年度特別攜手臺中國家歌劇院，一同推廣藝術永續共生，並支持歌劇院藝文展演及活動。臺中國家歌劇院由普立茲克建築獎得主，日本知名建築師伊東豊雄所設計，不僅是臺中地區國家級的藝術場館，更象徵中部著名地標，與The Kia EV9富有設計感且豪華旗艦定位不謀而合。為了迎來The Kia EV9的全台首演，Kia總代理台灣森那美起亞並結合科技與藝術，在臺中國家歌劇院打造「The Kia EV9 光影天幕」展演，營造充滿前瞻科技感的視覺享受，為臺中的夜晚點綴璀璨迷人的夜景。此次在臺中國家歌劇院的「The Kia EV9膽識‧勇創未來」首場全台巡演中，也同時規劃了「10 Must Have Sustainable Items」專屬展示區，重現韓國首爾EV9 Unplugged Ground的設計，傳達Kia在永續未來的信念。
除此之外，台灣森那美起亞同時宣布The Kia EV9預售自即日起，以預售價279.9萬元起正式展開，並陸續將於北中南三地舉辦The Kia EV9「膽識‧勇創未來」全台巡展，首站即從臺中國家歌劇院展開，自12月12日(二)至12月17日(日) ；第二站將移至台北101，自12月27日(三)至113年1月2日(二)；最終站將到高雄流行音樂中心，自1月9日(二)至1月11日(四)。為回饋所有喜愛The Kia EV9的前瞻車主，台灣森那美起亞更提供前瞻禮遇方案，凡於預售期間線上支付NT$3,000元訂金，即可享V2L 車外電器電源分享、11KW家用充電設備、UPOWER一年免費無限快充、Samsung The Freestyle微型智慧投影機、原廠可攜式投影幕等前瞻禮遇，總價值逾150,000元 (註６) 。此外，凡於12月11日(一) 18:00至 12月17日(日) 23:59下訂之前瞻車主，有機會再獲得2024澳洲網球公開賽準決賽、總決賽門票，共抽出10組(每組2人)。Kia總代理台灣森那美起亞秉持品牌精神「Movement that inspires移動 啟發人心」，持續為前瞻車主提供超越期待的產品及服務，一同邁向美好的永續移動新未來。
Kia純電智慧旗艦LSUV The Kia EV9預售價：
| 規格
| Earth RWD
| GT-line e-AWD
| 預售價
| 279.9萬
| 299.9萬