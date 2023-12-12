房市／3房加車位1500萬！彰化房價誰在撐　信義房屋：在地客剛需

一表看高雄、台中3捷運路線「房價陷落區」　高雄這站房價便宜4成

▲高雄捷運紅線房價陷落區是「高雄車站」，平均單價17.52萬元1坪，相比全線房價最高的「美麗島」站，便宜超過4成。（示意圖／高捷公司提供）
▲高雄捷運紅線房價陷落區是「高雄車站」，平均單價17.52萬元1坪，相比全線房價最高的「美麗島」站，便宜超過4成。（示意圖／高捷公司提供）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄、台中捷運的「房價陷落區」在哪？房屋銷售網統計中南部捷運沿線「房價陷落區」，發現跟鄰近房價落差最大的是高雄車站，相較北側的後驛站便宜3成，與南邊的美麗島站相比更便宜4成以上，且高雄車站鐵路地下化完工後，房價料將向上攀升；高捷橘線的房價陷落區則是信義國小站，較美麗島站便宜近3成；而台中捷運則是四維國小站最便宜。

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樂屋網調研中心經理洪安怡指出，高雄車站位於三民區，是早期開發的老舊市區，當地除了老舊透天外，近2年有不少屋齡偏高的套房大樓交易，如「站前廣場大廈」、「天安大飯店」等，這些大樓多為住商混合，價格相對親民，因而大幅拉低區域行情。

▲高雄捷運紅線、橘線與台中捷運綠線房價陷落區。（圖／樂屋網提供）
▲高雄捷運紅線、橘線與台中捷運綠線房價陷落區。（圖／樂屋網提供）
至於高雄捷運橘線的信義國小站為何房價較鄰近便宜？洪安怡分析，該站的前後站分別是文化中心站和美麗島站，前者一帶是知名文教區，因當地居民惜售導致待售房屋較少，房價有支撐，美麗島站則因新建案「中正一號院」大批成交而拉抬區域價格，讓夾在中間的信義國小站成了房價陷落區。

台中捷運綠線的房價陷落區四維國小站，同樣是因周圍發展較快導致。洪安怡解釋，四維國小站和隔壁的文心崇德站一帶，都是早期發展，機能成熟的區域，不過文心崇德站一帶更靠近市區，人口更密集，房價略高於四維國小站周遭；而四維國小站另一旁的松竹站，則位於機捷特區與單元十二重劃區交界，近年急速發展，房價漲幅高，價格漸漸超過了四維國小站周遭。

房價陷落區提供買家經濟實惠的入手選擇，不過洪安怡指出，中南部民眾多數習慣自駕上下班，較不仰賴捷運通勤，「築捷運而居」的態勢不如北部明顯，軌道建設吸引度偏弱。但隨著高雄輕軌預計明年初全線通車，以及高雄車站改建工程2025年底完工，交通路網建構得越完整，捷運宅的吸引力會更強，未來當地房價還有機會向上攀升。

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