一表看高雄、台中3捷運路線「房價陷落區」　高雄這站房價便宜4成

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至於高雄捷運橘線的信義國小站為何房價較鄰近便宜？洪安怡分析，該站的前後站分別是文化中心站和美麗島站，前者一帶是知名文教區，因當地居民惜售導致待售房屋較少，房價有支撐，美麗島站則因新建案「中正一號院」大批成交而拉抬區域價格，讓夾在中間的信義國小站成了房價陷落區。
台中捷運綠線的房價陷落區四維國小站，同樣是因周圍發展較快導致。洪安怡解釋，四維國小站和隔壁的文心崇德站一帶，都是早期發展，機能成熟的區域，不過文心崇德站一帶更靠近市區，人口更密集，房價略高於四維國小站周遭；而四維國小站另一旁的松竹站，則位於機捷特區與單元十二重劃區交界，近年急速發展，房價漲幅高，價格漸漸超過了四維國小站周遭。
房價陷落區提供買家經濟實惠的入手選擇，不過洪安怡指出，中南部民眾多數習慣自駕上下班，較不仰賴捷運通勤，「築捷運而居」的態勢不如北部明顯，軌道建設吸引度偏弱。但隨著高雄輕軌預計明年初全線通車，以及高雄車站改建工程2025年底完工，交通路網建構得越完整，捷運宅的吸引力會更強，未來當地房價還有機會向上攀升。
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