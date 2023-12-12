房市／3房加車位1500萬！彰化房價誰在撐　信義房屋：在地客剛需

桃園最小危老案！19坪老透天重建秒增值　家有透天祖產2條件賺翻

▲桃園最小危老基地在大園區，基地面積僅19坪的2層老透天，預計改建成總樓地板面積60多坪的4層樓電梯華廈，房價秒增值。（圖／台灣房屋提供）
▲桃園最小危老基地在大園區，基地面積僅19坪的2層老透天，預計改建成總樓地板面積60多坪的4層樓電梯華廈，房價秒增值。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

桃園市近期出現「最小危老改建案」，是位在大園區菓林，基地面積僅19.66坪，原是一棟2層樓透天厝，預計改建成總樓地板面積60多坪的4層樓電梯華廈，周遭有菓林重劃及航空城兩大新興開發區，周邊新案行情約25至30萬元。專家分析，若家有老透天符合位於高容積率的商業區，或是位在捷運站500公尺以內等2條件任擇一，重建後商業價值都很可觀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據桃園市建管處資料顯示，桃園市各地危老重建核准案件數，自2017年危老條例公布起，至2023年7月31日為止，核准建設共163件，平均重建基地面積為182坪，其中核准案件最多的地區是桃園區，多達69件，中壢區則以43件居次，兩區合計包辦全桃園市近7成危老案。而桃園市最大危老重建基地則坐落八德區，達2521坪，與最小危老案，基地規模相差128倍。

▲桃園市各區危老重建案件數與平均基地面積。（圖／台灣房屋提供）
▲桃園市各區危老重建案件數與平均基地面積。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，桃園市的危老重建案高度集中在桃園、中壢兩區，主要是蛋黃區的土地供給較飽和，房價表現也相對突出，強化業者整合老屋的意願；加上桃園、中壢近年因鐵路立體化推動，前後站的市區縫合題材發酵，為市中心的老屋重建增添利基，使兩區成為桃園市重建火力最旺的危老重鎮。

張旭嵐並指出，危老案的基地規模差距大，是因危老政策無最小面積限制，單一透天厝也有機會重建，讓小基地個案輩出，觀察桃園市163件危老重建核准案當中，50坪以下個案就佔了40%，此類小基地個案多半是透天厝改建，為鬧區的老透天增添重建紅利。

大園老透天改建華廈  雙重劃區加持助漲

桃園市面積最小的危老案位於大園區的菓林，台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠表示，根據建照資料顯示，該案原本是一棟兩層樓透天厝，基地面積19.66坪，預計改建成總樓地板面積60多坪的4層樓電梯華廈，由於該案周邊有菓林重劃及航空城兩大新興開發區，現今周邊新案行情約25~30萬元，重建後便利性大增，身價也大不同。

吳智忠進一步指出，危老重建必需所有權人100%同意，而老舊透天產權相對單純，申請相對容易，若申請重建的老舊透天位於高容積率的商業區，或是捷運站500公尺以內，重建後商業價值可期；但假如建物位於狹小巷弄、基地不方正、或是面積零碎不完整，則建議與鄰地鄰房一起整合送件，藉以提高重建效益。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

都更危老爆大量！大安區推案逾600億元奪冠　指標案單價上看300萬

北市危老6年核准869案！中山區最熱　專家：這項獎勵是關鍵

新竹供給來了！都更危老推案量193億創新高　一半集中竹市東區

2023台北前10大豪宅「都更危老案」占一半！改建「單價破200萬」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞