桃園最小危老案！19坪老透天重建秒增值　家有透天祖產2條件賺翻

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，桃園市的危老重建案高度集中在桃園、中壢兩區，主要是蛋黃區的土地供給較飽和，房價表現也相對突出，強化業者整合老屋的意願；加上桃園、中壢近年因鐵路立體化推動，前後站的市區縫合題材發酵，為市中心的老屋重建增添利基，使兩區成為桃園市重建火力最旺的危老重鎮。
張旭嵐並指出，危老案的基地規模差距大，是因危老政策無最小面積限制，單一透天厝也有機會重建，讓小基地個案輩出，觀察桃園市163件危老重建核准案當中，50坪以下個案就佔了40%，此類小基地個案多半是透天厝改建，為鬧區的老透天增添重建紅利。
大園老透天改建華廈 雙重劃區加持助漲
桃園市面積最小的危老案位於大園區的菓林，台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠表示，根據建照資料顯示，該案原本是一棟兩層樓透天厝，基地面積19.66坪，預計改建成總樓地板面積60多坪的4層樓電梯華廈，由於該案周邊有菓林重劃及航空城兩大新興開發區，現今周邊新案行情約25~30萬元，重建後便利性大增，身價也大不同。
吳智忠進一步指出，危老重建必需所有權人100%同意，而老舊透天產權相對單純，申請相對容易，若申請重建的老舊透天位於高容積率的商業區，或是捷運站500公尺以內，重建後商業價值可期；但假如建物位於狹小巷弄、基地不方正、或是面積零碎不完整，則建議與鄰地鄰房一起整合送件，藉以提高重建效益。
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