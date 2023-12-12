250萬買新北房！權狀5坪「超值套房」內部空間曝　厲害了這設計

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網友好奇室內3.2坪的套房要如何把房間和衛浴塞進去？記者在售屋網找到該間「超值套房」，據其平面圖為長條房型，梯間上來的大門位在房屋中間，往道路方向一側為房間，擺放一張單人床後仍有「走道」空間，另一側則為浴室，沒有淋浴空間，電熱水器安裝在馬桶對面牆上，蓮蓬頭就在洗臉檯旁邊。
當事套房所在的「汐止車站生活圈」，是汐止最熱鬧的地段。據《樂屋網》資料顯示，近年平均成交價為40.63萬元1坪，漲幅14.43%，主幹道為新台五路，生活機能成熟豐富，包括秀峰市場、汐止夜市、全聯，汐止運動中心等。公園綠地有綜合運動場，學區有秀峰國小、汐止國中及秀峰高中。
事實上，為壓低總價，北台灣新建案也出現只有14坪的超迷你2房。據住展雜誌統計，今年截至11月24日止，北台灣約89個公開銷售建案，規劃有20坪以下的2房房型（建案銷售說明或平面圖標示為2房），之中以桃園市區「宜誠吾寓」及大園「福興豐綻」的2房房型最省空間，坪數最小僅約14坪，其次為觀音「心世界3」，2房最小僅15坪。
住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖然迷你2房的室內可使用空間相當有限，但因具備相對低總價條件，近期這類房型的銷售表現依舊穩定，買方包括預算有限的首購族，以及計畫買房出租的長期置產族。尤其是在桃園觀音等公寓建案較多的郊區，因線上小2房房型多具備相對低總價和低公設比的「雙低」優勢，以及建案基地鄰近工業區，有穩定工作人口支撐租屋需求，當地房市持續可看到外地置產客的足跡。
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