盧秀燕證實台積電1.4奈米廠落腳中科二期 鄰近4區房價都漲了
台中市長盧秀燕昨（12）在議會市政總質詢時，以「已經落袋」4字，證實台積電確定進駐中科二期，保守說「應是2奈米以下製程」，但外界都認為應是龍潭先前拒絕的1.4奈米製程晶圓廠。而事實上，中科二期鄰近4區房價早就全漲了，精華區建案已見7字頭，蛋白區還將挑戰5字頭，近1年房價漲幅最高來到18.12%。
記者徐銘穗/綜合報導
台中園區擴建二期（中科二期）開發計畫，現為台中高爾夫球場，緊鄰中科台中科學園區西側，面積約94.62公頃，10月底中科擴建案已過都審第1關。盧秀燕昨說明，台積電目前在土地取得階段，市府已核准都市計劃變更，事務性流程正由經濟部跑程序中，而球場員工轉職與會員補償也都在進行中。
在桃園龍潭拒絕台積電1.4奈米晶圓廠設廠後，台積電設廠動向備受矚目。不過，實價揭露，有位陳姓買家今年3月、7月兩度出手在大雅買地，兩次總計斥資約6.6億元買下超過1千坪的土地，而他購入的地產距離中科皆只要10分鐘左右車程，顯示科技聚落與地區發展密不可分。
據《東森地產王》報導，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，中科帶動的就業與房市紅利無庸置疑，沙鹿、大雅更因房價基期低，新成屋房價漲幅更大，近1年分別有14.59%及18.12%的漲勢。以總價帶來看，西屯總價1500~2500萬元最受歡迎，沙鹿、龍井、大雅則以總價1000萬元左右最熱門，在中科題材熱度不減下，房價相對有撐。
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