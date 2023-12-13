「鋼鐵香蕉」海量訂單來自台灣！日本廠商狂趕工 納悶：要用在哪
日本廣島縣一間公司「IRON FACTORY IKEDA」日前推出鋼鐵製成的「香蕉鐵鎚DX」，售價為日幣1萬1877元（約台幣2456元）。此商品不僅是全球市占率第一名，更在台灣突然爆紅，日本廠商近日收到大量來自台灣的訂單，對此感到非常納悶，還在推特上PO出趕工製造的影片，並在官方推特好奇問：「台灣的朋友想用來做什麼？」
記者賴禹妡／綜合報導
廣島廠商「IRON FACTORY IKEDA上個月22日在推特發文指出，自家的鋼鐵香蕉目前是全球市占率第一名，因為世界上只有他們在販售這款商品，「我們是唯一也是全球第一」。如此奇葩的商品迅速引起了網路熱議，網友們忍不住直呼「是鋼鐵悟空獸的香蕉嗎？」、「確實算是家裡必備」，還有老司機笑喊「不可以色色！」
而「IRON FACTORY IKEDA」官方昨日晚間，再度於推特PO出鋼鐵香蕉加速趕工製作的影片，並在貼文處好奇地問：「鋼鐵香蕉的訂單仍然持續增加中，台灣的朋友們，將用來做什麼、用於何處呢？」也有多家日媒報導，鋼鐵香蕉不知為何在台灣突然爆紅，目前製造商正在急忙趕工出貨。
事實上，這根鋼鐵香蕉的真實用途，其實是一支造型特殊的鐵鎚，「IRON FACTORY IKEDA」2019年將菲律賓產香蕉內部技術金屬化處理，製作出全球唯一「香蕉槌」，也因此在全球市占率中位居第一名。
當時許多人向「IRON FACTORY IKEDA」許願想要一根香蕉鐵鎚，因此他們在2020年又推出產品「香蕉鐵鎚DX」，長度約20公分，價格為日幣1萬1877元，重量約1.5公斤，且標榜在攝氏1千度的環境下也能使用，滿足了許多人想用水果敲釘子的願望。