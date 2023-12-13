不是水煮！水餃零失敗「最強吃法」公開 內行都點頭：簡單又快速
冷凍水餃是居家「溫飽」必備品，下班趕著接小孩沒時間煮、放假懶得煮，甚至不知道要吃什麼時，煮上一盤水餃輕鬆搞定一餐。不過，冷凍水餃最強的煮法其實不是水煮，內行公開水餃零失敗最強吃法是「用蒸的」，簡單又快速，而且還不會破皮，此外，「用煎的」也是大推的零失敗煮法之一，還有麵衣焦香味，令人食指大動。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO近期在臉書「家常菜」社團分享，冷凍水餃「蒸」法，盤子先舖上高麗菜葉墊底，再擺上冷凍水餃，如果水餃分量多還可「一層菜一層水餃」堆疊，接著只要在外鍋倒入1杯至1.5盃的水，不用顧火，只要等電鍋跳起來就完成，不只可以吃水餃，還能享受浸著水餃湯汁的高麗菜，一舉兩得。
也有網友分享自身經驗，推薦在盤子下面鋪烘焙紙或是蒸籠紙，防止沾黏，水餃上方再鋪上料理用的薄布沾濕，如此一來水餃蒸熟後不會過硬，起鍋時還能滴芝麻油增添香氣；也有人推薦使用電子鍋烹煮水餃，「水加到掩蓋冷凍水餃一半，不用顧水滾不滾，10分鐘上桌」。
記者實際嘗試冷凍水餃「蒸」法，盤中先以高麗菜墊底，鋪上10顆冷凍水餃後，外鍋倒1杯水，跳起後發現水餃皮接合處看似沒有熟透，仍然有些白白的，再加半杯水至外鍋繼續加熱，水餃皮接合處沒煮熟感減低。
而實際試吃蒸的與另盤水煮水餃，相比蒸的10顆都沒破，水煮的10顆破了2顆，而蒸的餃皮明顯較為Q彈，但餃皮接合處略硬，不過墊底的高麗菜吃起來倒是十分鮮甜。