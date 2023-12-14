IKEA英國推聖誕限定「火雞大」超巨肉球 台灣買得到？IKEA回應了
聖誕佳節將至，英國IKEA今年推出「火雞大」超巨肉球，一顆夠讓25人吃，目標要打敗「火雞」在聖誕節的地位，沒錯！不是動搖「火雞」在感恩節的寶座而是聖誕節。英式幽默惡搞IKEA肉丸，也推素食肉球「聖誕樹」，那麼台灣有機會買到超巨肉球跟素食肉丸聖誕樹嗎？台灣IKEA回應了，答案是「沒有喔」。
記者徐銘穗/綜合報導
英國IKEA近期在IG分享超巨「火雞肉球」淋醬的連續短片，只見馬鈴薯泥之上屹立著一顆超巨大、焦糖色的肉球，上帝之手拿著盛滿醬料的瓷器，奶茶色的醬汁緩緩而下，勾得超過11.6萬肉球粉暴動了，敲碗疾呼：「拜託是真的！」
雖然超巨肉球一度被質疑「只是玩笑」，但IKEA沒讓粉絲失望。隨後，英國IKEA也在IG釋出詳細的獲得辦法，超巨肉球和素食肉丸聖誕樹只送不賣，限年滿 18 歲的英國居民，只要按讚英國IKEA該篇肉丸貼文、追蹤英國 IKEA 官方 IG、留言分享做過的肉丸料理，並標記想一起吃肉丸的朋友，上限 25人。
超巨肉球和素食肉丸聖誕樹兩品項各有30個獲獎名額，IKEA會從中留言中隨機抽選，在 12月22日或12月23日，幸運兒就到指定分店把超巨肉球或素食肉丸聖誕樹帶回家。
那麼台灣有機會買到超巨肉球跟素食肉球聖誕樹嗎？《NOWnews今日新聞》詢問台灣IKEA，得到令人遺憾的回覆，答案是「台灣沒有賣喔」。雖然台灣IKEA沒有超巨肉球，但買數包冷凍肉丸回家，自行DIY肉丸聖誕樹應該是沒有問題的。