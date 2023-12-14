台北5000萬2房誰在買！他揭1關鍵　北市12區2024單價全面漲破百萬

房價逼的！台南人不愛透天：過半買大樓　晚10年買得多付500萬　

▲台南今年前三季20~35歲的年輕購屋族，過半買大樓，和10年前過半買透天厝相比，選擇住透天的年輕人變少了。（圖／台灣房屋提供）
▲台南今年前三季20~35歲的年輕購屋族，過半買大樓，和10年前過半買透天厝相比，選擇住透天的年輕人變少了。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台南年輕人購屋偏好出現世代差異！據聯徵中心新增房貸資料顯示，台南20~35歲的年輕購屋族，今年前三季購買大樓比例占50%、透天厝占38%，相較10年前53%買透天相比，呈現「相反」情形，顯示「捨透天，買大樓」的態勢越趨明顯。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南早期房價基期低，不到千萬就能入手市區透天宅，但近年建設利多豐沛拉抬房價高漲，對預算有限的年輕客群來說，高總價的透天產品負擔相對增高，加上現代年輕人晚婚單身、小家庭成員單純，對坪數需求也大幅降低，受需求改變與房價上揚影響，讓台南年輕購屋族，對透天產品也不得不割愛。

▲台南20~35歲年輕人10年購屋變化，今年前11月過半都買大樓。（圖／台灣房屋提供）
▲台南20~35歲年輕人10年購屋變化，今年前11月過半都買大樓。（圖／台灣房屋提供）
觀察聯徵中心資料，台南今年透天住宅平均鑑估總價為1345萬元，對比10年前平均總價828萬元，晚十年買要多付517萬元，如以新青安房貸，最高核貸8成，貸款額度最高1000萬元來換算，產品總價約需落在1250萬元以下，以台南平均透天鑑估行情均已超標，新青安貸好貸滿，對首購族來說，可能也是千金難買找不到。

台灣房屋成大東豐加盟店店東劉富賓表示，以現在台南市區新透天平均總價帶，視個案差異，約在1700萬-2500萬元左右，中古透天約在1100萬-1700萬元左右，如要千萬預算以內，市區則要高屋齡或往蛋白重劃區有機會。

劉富賓指出，透天住宅有天有地、空間坪數大、獨立性高等優勢，但對年輕客群來說，總價好負擔、空間夠用就好，而35歲以下年輕人正值事業巔峰工作忙碌，有管理、免收發包裹、追垃圾車的社區大樓，相對更符合客群需求，尤其現在多數社區規畫有健身房、空中花園或親子遊戲室等多元公設，也是吸引年輕購屋族目光的主因之一。 

李家妮也說，目前台南購買透天厝的年齡層，多以35歲以上客群為多，不同於年輕族群，中高齡購屋族事業經濟穩、婚後家庭成員多，加上居住習性，對透天仍情有獨鍾，透天宅仍具有一定的客需支撐。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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