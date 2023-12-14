房價逼的！台南人不愛透天：過半買大樓　晚10年買得多付500萬　

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觀察聯徵中心資料，台南今年透天住宅平均鑑估總價為1345萬元，對比10年前平均總價828萬元，晚十年買要多付517萬元，如以新青安房貸，最高核貸8成，貸款額度最高1000萬元來換算，產品總價約需落在1250萬元以下，以台南平均透天鑑估行情均已超標，新青安貸好貸滿，對首購族來說，可能也是千金難買找不到。
台灣房屋成大東豐加盟店店東劉富賓表示，以現在台南市區新透天平均總價帶，視個案差異，約在1700萬-2500萬元左右，中古透天約在1100萬-1700萬元左右，如要千萬預算以內，市區則要高屋齡或往蛋白重劃區有機會。
劉富賓指出，透天住宅有天有地、空間坪數大、獨立性高等優勢，但對年輕客群來說，總價好負擔、空間夠用就好，而35歲以下年輕人正值事業巔峰工作忙碌，有管理、免收發包裹、追垃圾車的社區大樓，相對更符合客群需求，尤其現在多數社區規畫有健身房、空中花園或親子遊戲室等多元公設，也是吸引年輕購屋族目光的主因之一。
李家妮也說，目前台南購買透天厝的年齡層，多以35歲以上客群為多，不同於年輕族群，中高齡購屋族事業經濟穩、婚後家庭成員多，加上居住習性，對透天仍情有獨鍾，透天宅仍具有一定的客需支撐。
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