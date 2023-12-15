台灣史上「最強打房」竟讓營建類股創新高　他點幕後功臣是這群人

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1.今年房市沒有預期中悲觀，市場買氣並不差。
2.今、明兩年預售屋進入交屋潮，部份建商營收將迎來高峰，而投資人超前部署，股價則提早反應。
3.不只建築開發業繳出不錯的銷售成績，營造股也因業績創高而帶動股價翻揚，成為營建類股上攻的助力。
4.明年市場展望較今年樂觀，驅使投資人信心大增。
反觀全球建商倒閉潮，何世昌指出，其他國家的建築開發業股票，除了美、日等國表現較出色外，其他多數國家建商股價黯然失色。英國五大建商之一、以高價住宅聞名的Berkeley Group，股價在去年末陷入低谷，今年雖然逐步反彈，但與過去幾年高峰相比還差一大截。
何世昌也點出，而2023中國房地產百強企業，排名第一的房企是恆大地產集團，而恆大的股價如同「停掉的心電圖」，一路不斷創新谷底，短期內還沒有爬升的跡象，完美詮釋什麼叫做「地獄18層底下還有18層」。
過去以來，滿多建商抱怨政府的打房措施，但何世昌認為，台灣不動產學術界與市場脫勾太過嚴重，每每提出「自我感覺良好」的打房政策，但其實都在揠苗助長，「打房的學者正是讓建商股價登峰造極的『功臣』之一」。
不過，何世昌也提醒投資人，花無百日紅，人無千日好，景氣的波動上上下下，營建類股也不會永遠都待在高崗上，投資還是要注意風險。