印尼大學5屍案大逆轉！學生惡作劇惹禍上身　醫學院教授出面澄清

達成暫時停火協議！緬甸軍政府與叛亂者談和　中國稱從中斡旋

▲中國外交部於14日聲稱，緬甸軍政府正與民族民主同盟軍(MNDAA)談和。 （圖／果敢資訊網）
▲中國外交部於14日聲稱，緬甸軍政府正與民族民主同盟軍(MNDAA)談和。 （圖／果敢資訊網）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國北京政府在14日發聲明，宣佈經過中國的調解，緬甸軍政府與該國北部靠近中國邊境的少數民族武裝團體之間達成臨時停火協議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
緬甸內戰在過去幾個月升溫，敏昂萊（Min Aung Hlaing）領導的軍政府目前處於劣勢，軍政府副總理兼外長譚綏（Than Swe）在6日抵達北京會晤中國外長王毅尋求外援。

緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）發動的「10.27軍事行動」，不僅吸引德昂民族解放軍、若開軍、克欽獨立軍加入，成立「三兄弟聯盟」，也在戰鬥中屢屢戰勝緬甸軍政府軍隊，士氣大振。

緬甸民主團結政府外長辛瑪昂（Zin Mar Aung）於11月27日接受日本媒體訪問時說：「『10.27軍事行動』引發的內戰已經升級，緬甸軍政府政權正在搖搖欲墜。」

多個國際分析師研判緬甸軍政府正面臨2021年以來最大的危機，《CNN》、《金融時報》等等都以「緬甸軍政府政權面臨存亡之際」為標題形容緬甸軍政府的舉步維艱。

中國外交部發言人毛寧在週一（11）日說：「緬北衝突交火明顯下降，這不僅符合緬相關各方利益，也有助於維護中緬邊境安寧。」不過當天她並未提及停火協議。

《法新社》報導，雖然聯繫了若開軍、緬甸民族民主聯盟軍要求置評，但無法立即聯繫到塔昂民族解放軍。目前緬甸軍政府和民主政府都尚未有正式表態。

中國與緬甸北部的少數民族武裝團體保持聯繫，其中一些人與中國有著密切的血緣和文化聯繫，並在他們控制的領土上使用中國貨幣和中國電話網。另一方面，中國也支持緬甸軍政府，北京是主要的武器供應國和軍政府的盟友，但同時也氣惱軍政府不認真處理詐騙集團的問題。

不過中國最在乎的是緬甸北部的經濟利益，而內戰已影響到中國的商業利益。緬甸北方撣邦擁有供應中國的石油和天然氣管道，以及計劃中的數十億美元的鐵路建設。

緬甸成最大鴉片生產國！取代阿富汗　一年生產1080噸罌粟

緬甸內戰波及鄰國　傳中國斡旋、促軍政府與武裝組織代表會面

驅逐180名中國人！菲律賓離岸博弈難題曝　今年大力掃蕩線上詐騙

中國國安部出手了！誓言管控風險：唱衰中國經濟都是「認知陷阱」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞