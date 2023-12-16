達成暫時停火協議！緬甸軍政府與叛亂者談和　中國稱從中斡旋

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緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）發動的「10.27軍事行動」，不僅吸引德昂民族解放軍、若開軍、克欽獨立軍加入，成立「三兄弟聯盟」，也在戰鬥中屢屢戰勝緬甸軍政府軍隊，士氣大振。
緬甸民主團結政府外長辛瑪昂（Zin Mar Aung）於11月27日接受日本媒體訪問時說：「『10.27軍事行動』引發的內戰已經升級，緬甸軍政府政權正在搖搖欲墜。」
多個國際分析師研判緬甸軍政府正面臨2021年以來最大的危機，《CNN》、《金融時報》等等都以「緬甸軍政府政權面臨存亡之際」為標題形容緬甸軍政府的舉步維艱。
中國外交部發言人毛寧在週一（11）日說：「緬北衝突交火明顯下降，這不僅符合緬相關各方利益，也有助於維護中緬邊境安寧。」不過當天她並未提及停火協議。
《法新社》報導，雖然聯繫了若開軍、緬甸民族民主聯盟軍要求置評，但無法立即聯繫到塔昂民族解放軍。目前緬甸軍政府和民主政府都尚未有正式表態。
中國與緬甸北部的少數民族武裝團體保持聯繫，其中一些人與中國有著密切的血緣和文化聯繫，並在他們控制的領土上使用中國貨幣和中國電話網。另一方面，中國也支持緬甸軍政府，北京是主要的武器供應國和軍政府的盟友，但同時也氣惱軍政府不認真處理詐騙集團的問題。
不過中國最在乎的是緬甸北部的經濟利益，而內戰已影響到中國的商業利益。緬甸北方撣邦擁有供應中國的石油和天然氣管道，以及計劃中的數十億美元的鐵路建設。