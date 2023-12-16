林心如曾太黏蘇有朋！林志穎火大提分手　她多年後認：年輕不懂事

詹雅雯被酸「靠生病賣票」！她不忍曝演唱會內幕：別為我造口業

▲詹雅雯和好友許常德直播，反擊酸民說她靠生病炒演唱會票房，希望大家不要為她造口業。（圖／翻攝自詹雅雯FB）
▲詹雅雯和好友許常德直播，反擊酸民說她靠生病炒演唱會票房，希望大家不要為她造口業。（圖／翻攝自詹雅雯FB）

記者江芷稜／綜合報導

台語金曲歌后詹雅雯明年1月將再度登上台北小巨蛋開唱，以不同風貌與歌迷見面，她昨（15）日和音樂人好友許常德開直播，暢談舉辦演唱會的過程，飽受帕金森氏症困擾的她，因為病況反覆，被網友酸說「每次開演唱會就生病」，質疑她賣慘炒票房，詹雅雯也不忍反擊了，透露演唱會只拿固定唱酬，無關票房收入，希望網友「不要為了我造口業」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲詹雅雯記者會。（圖／記者陳明中攝影）
▲詹雅雯明年將再度登上台北小巨蛋開唱。（圖／記者陳明中攝影）
舉辦演唱會方式多種，有些歌手必須自己扛票房，必須自負盈虧，有些則是歌手領取固定唱酬，由主辦單位操辦票務與贊助，詹雅雯明年演唱會是後者，她直播時坦白地說，接受知名音樂人陳鎮川邀請開唱，即使台下只有1人，領的酬勞都不會變，無須扛票房壓力，根本沒有靠生病炒票房的動機。

▲詹雅雯宣布明年北高雙蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲詹雅雯宣布明年北高雙蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
許常德笑說直播前也有被提醒，不要再提生病的事，詹雅雯則強調自己罹患帕金ASS森氏症是真實的事，並沒有造假，她謙稱：「希望大家不要因為一個很平凡的詹雅雯而造口業，這很不值得，不用為了我酸來酸去，我沒有那麼偉大。」病透露受到輿論困擾，自己還去找心理醫師諮商聊天。

▲詹雅雯扛著病體，五度攻蛋。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
▲詹雅雯過去談到病情落淚。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）
詹雅雯親自澄清病情與票房無關，希望媒體不要再提她生病一事，好友許常德也說明，其實要上台演唱壓力很大，對歌手來說要有很多準備，並非外界想像輕鬆，他虧詹雅雯新聞點太少，搞笑說要她快去談戀愛、弄緋聞。詹雅雯也吐露這次跟陳鎮川合作等於是打掉重練，第6次再站上小巨蛋，會有很多與眾不同的表演，請粉絲敬請期待。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

20歲《超級紅人榜》歌手柯辰勳陳屍飯店廁所　詹雅雯淚喊心痛死了

詹雅雯停藥放棄治療帕金森氏症！出現失明狀況　連死法都想好了

詹雅雯高鐵站遭行李滑落擊中　整個人摔下手扶梯傷到肋骨

詹雅雯腦瘤奇蹟消失！又被爆「祕密生子」　她公開枕邊人吐真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞