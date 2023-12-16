繼BLACKPINK第2組唱進高雄女團！MAMAMOO+大方秀素顏謝南台灣歌迷
南韓女團MAMAMOO+由頌樂、玟星組成，今（16）日在高雄流行音樂中心-海音館舉辦「MAMAMOO+ 1ST FAN CONERT-TWO RABBITS CODE」安可演唱會，她們是繼BLACKPINK後，第2組在高雄舉辦演唱會的女團，也是1年內訪台3次、二訪高雄的韓國女歌手。約莫下午2點，頌樂、玟星抵達會場準備採排，見到場外大批粉絲等待，2人即使素顏也大方搖下車窗，跟歌迷揮手致意。
記者陳雅蘭／高雄報導
MAMAMOO由頌樂、玟星、輝人、華莎4人組成，但團體活動只到今年12月底；雖然近期已少見4人合體亮相，但不管是團體還是SOLO演出，她們走到哪總有大批粉絲跟隨；其中由頌樂、玟星組成的小分隊MAMAMOO+，今年7月、10月都曾來台參加活動、舉辦演唱會，來了2次來上癮，竟再宣布要唱進高雄流行音樂中心，4000張門票全數賣光，2023年訪台三趟高人氣依舊。
頌樂、玟星今年7月9日才受「高雄啤酒音樂節」邀約造訪南台灣，相隔5個月二度「南下」舉辦演唱會，她們於15日晚間11點抵達小港機場，儘管近深夜，機場依然有200多名歌迷等待接機，2位成員一踏進入境大廳看到大批粉絲守候，嚇到用頭髮遮住素顏，但還是親民的靠近歌迷接下禮物，人氣嚇嚇叫。
MAMAMOO+今晚6點在高雄流行音樂中心-海音館開唱，場外不到中午就有歌迷抵達，乖乖排成2排等候偶像到來，頌樂、玟星約莫下午2點抵達會場準備彩排，一見到歌迷熱情尖叫，2位頂著素顏、戴著口罩，還是大方搖下車窗揮手感謝大家的支持。
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