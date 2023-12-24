中國「數學天才」曾出家後還俗　近日宣布婚訊：戀愛也是一種修行

2023年「十大網路議題」！企鵝妹徒步闖台灣　吃迴轉壽司變茶碗蒸

▲2023年企鵝妹透過直播挑戰徒步走遍台灣本島四極點，創造了讓全球網友看見台灣的契機。（圖／Twitch@Jinnytty）
▲2023年企鵝妹透過直播挑戰徒步走遍台灣本島四極點，創造了讓全球網友看見台灣的契機。（圖／Twitch@Jinnytty）

記者潘毅、賴禹妡／綜合報導

2023年又到了尾聲，這一年以來，在台灣社會上也發生了大大小小的各種事件，對此，《NOWnews今日新聞》也盤點了今年網路圈中，最引發熱議的10大網路議題，更出現了「你長得像茶碗蒸」、「山道猴子」等迷因竄出，此外企鵝妹也透過直播，創造了讓全球網友看見台灣的契機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2023年台灣「十大網路議題」一次看

1.超商浩客怒吼傷警！勇敢店員阻止拍攝跟著紅了 

桃園28歲的一名朱姓健身教練在今年5月20日，突然在超商內怒吼、做出脫序行為還打傷2名員警，隨後雙方爆發激烈衝突，朱男因而被封為「超商浩克」的稱號。事後朱男與警方互相撤銷傷害告訴並且和解，但當時引起熱議的，還有原先躲在角落的超商店員，突然勇敢跑過「浩克」身邊，只為阻擋門外正用手機拍攝的民眾，影片在網路上至今仍引起眾多討論。 

▲「超商浩克」情緒失控吼叫、襲警之際，店員不顧安危擦身而過，只為向前阻止民眾拍攝。（圖／翻攝畫面）
▲「超商浩克」情緒失控吼叫、襲警之際，店員不顧安危擦身而過，只為向前阻止民眾拍攝。（圖／翻攝畫面）
2.北科大學生與餐廳老闆的戰爭！白飯之亂一度搞倒熱炒店 

北科大資材營學生一行人於今年7月，到台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，結果因為白飯吃光請店家補充，眾人把店內的兩桶白飯全部嗑光還喊肚子餓，店家要求可以點炒麵卻被學生拒絕，一行人便上Google評價刷一星負評引起爭議。 
後來北科大資材營學生當面致歉熱炒店老闆，沒想到總召卻事後又在臉書發表聲明澄清相關疑點，戰火一觸即發，各自立場也都有人擁護，最終熱炒店老闆在7月12日宣布「暫停營業」，才讓事件告一段落，但事隔1個月又公告重新復業。 

▲白飯之亂, 北科大, 大道創意熱炒,
▲今年7月份，北科大學生與大道熱炒老闆掀起「白飯之亂」。（圖／NOWnews資料照）

 

3.《山道猴子》太寫實爆紅！1個月內破400萬人朝聖 

YouTuber創作者「Eric Duan」今年7月推出影片《山道猴子的一生》動畫，因為劇情太過寫實，撇開跑車的故事背景不說，裡面的人物特色可以說是不少人都經歷過的縮影，讓這部動畫在短短一個多月內就衝破400萬人觀看，討論熱度非常高。 

▲「山道猴子的一生」描述一位愛玩車的年輕人，整個故事圍繞著他的感情、飆車過程進行。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube）
▲「山道猴子的一生」描述一位愛玩車的年輕人，整個故事圍繞著他的感情、飆車日常。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube）
4.國旅下墜變冷清！台人全飛出國曝真實原因 

根據觀光署統計，今年疫情解封之後，全台各個連假訂房率越來越慘，分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，反觀桃園機場從今年以來，連假出入境客運量卻不斷創新高。  
不少人認為國旅面臨重創，最根本原因是飯店房價太貴，甚至還有旅遊業者坦言「知道會不好，但沒想到這麼差」。 

▲墾丁大街中秋連假期間將改為行人徒步區。（圖／屏東縣警局提供）
▲今年疫情解封之後，全台各個連假訂房率越來越慘，中秋節更是只剩47.69%，引發外界關注。（示意圖／屏東縣警局提供）
5.你看起來像茶碗蒸！迴轉壽司爆口角變熱門迷因 

台北市39歲「全甲」刺青的姜姓男子，10月12日凌晨在大安區忠孝東路四段一家迴轉壽司，因「茶碗蒸」與鄰桌男客發生口角，怒嗆對方「你看起來就像茶碗蒸！」雙方爆發肢體衝突。事後刺青姜男於當晚還前往事發的迴轉壽司店送飲料，向店員致歉並允諾賠償店家損失，而「你看起來就像茶碗蒸！」也成為新的熱門迷因。 

▲「你看起來像茶碗蒸」！迴轉壽司店爆荒唐打架事件。（圖／翻攝爆料公社）
▲「你看起來像茶碗蒸」！迴轉壽司店爆荒唐打架事件。（圖／翻攝爆料公社）
6.台灣被批評是行人地獄！國中生畫《帝王條款》也遭出征

台灣因為道路上的交通亂象，被外媒《CNN Travel》比喻成「行人地獄」（living hell traffic），瑞士外交部更在台灣旅遊的評價中寫上「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為」。

針對「行人地獄」議題，交通部修正《道路交通管理處罰條例》之條文，新制自6月30日起正式上路，汽機車若不停讓行人，罰鍰從3600元加重至6000元，違規超速達40公里須吊牌半年等規定，後續卻引發駕駛人不滿，痛批是《帝王條款》。另一方面，路權團體也在8月20日在凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行。

▲桃園某國中生《帝王條款》畫作獲獎，卻遭網紅Cheap批評是歧視，斑馬線上行人無敵的「帝王條款」再起爭議。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲台灣因為道路上的交通亂象，被外媒《CNN Travel》比喻成「行人地獄」（living hell traffic）。（示意圖／記者徐銘穗攝）
議題一直延燒至今，近期更出現桃園市某國中一年級學生以《帝王條款》為主題創作得獎，引發網紅質疑頒獎單位忽視了圖中「赤裸裸的歧視」的問題，最終國中生也在外界的鼓勵下，畫了一張聖誕卡，餅是會堅持創作下去。

▲桃園某國中一名學生以《帝王條款》漫畫作品，奪下全國美術比賽國中漫畫類特優獎，引發百萬網紅Cheap發文怒轟評審。（圖/翻攝臉書）
▲桃園某國中一名學生以《帝王條款》漫畫作品，奪下全國美術比賽國中漫畫類特優獎，百萬網紅Cheap發文怒轟評審，後續引發一系列爭議。（圖/翻攝臉書）
7.科目三爆紅！海底撈員工跳到崩潰

火鍋店品牌「海底撈」可以說是服務業的天花板。但最近，中國海底撈吹起一股「科目三」洗腦之舞的風潮也傳進台灣，不少客人都特別到海底撈想要一睹科目三舞蹈的真身，但卻引爆爭議，不少海底撈店員經常被問「能不能看科目三舞蹈」，甚至有人朝聖失敗給予店家一星負面評價，讓店員再也受不了，希望台灣的顧客不要再來店裡用餐要看「科目三」。

▲中國海底撈最近吹起「科目三」舞蹈風潮，不少人到店用餐都是來朝聖店員跳科目三，在中國社群爆紅後傳回台灣。（圖/Tik Tok）
▲中國海底撈最近吹起「科目三」舞蹈風潮，不少人到店用餐都是來朝聖店員跳科目三，在中國社群爆紅後傳回台灣。（圖/Tik Tok）
8.企鵝妹徒步闖蕩台灣四極點！42天狂走1076公里

南韓實況主企鵝妹數年在台灣爆紅，近幾年知名度邁向國際圈。在今年4月23日時，企鵝妹決定實踐對粉絲的承諾，進行「徒步走台灣本島4極點」的大挑戰，最終她歷時42天，狂走了1076公里，終於從宜蘭的「台灣最西端」抵達了終點站屏東墾丁「台灣最南端」，世界各地的網友看著她完成此壯舉，成功向國際宣傳台灣。

9.Toyz vs鐘培生拳上激鬥！台北小巨蛋嗨爆

《拳上 The Cage 終於之戰》於7月5日時，在台北小巨蛋火熱開打，重頭戲Toyz大戰鍾培生比賽熱血刺激，Toyz出場就搭配2個演員警察和S2《英雄聯盟》世界大賽冠軍樂曲震撼登場，「香港電競教父」鍾培生則帶著多位「小丑」和交響樂團調侃Toyz霸氣站上擂台，雙方比賽大戰3回合後，第4回合鍾培生經由裁判判定TKO（技術擊倒）打敗Toyz，後續也出現《拳下星城》等餘波賽事，讓台灣掀起一股格鬥熱。

▲Toyz《拳上》大戰鍾培生，最終激戰四回合落敗。（圖／ JPEX提供）
▲Toyz《拳上》大戰鍾培生，最終激戰四回合落敗。（圖／ JPEX提供）
10.一堆Youtuber不玩了！2023年已7組人馬震撼宣布停更

2023年的台灣Youtube界充滿大動盪，包含眼球中央電視台、阿神、最近紅什麼等人，都陸續宣布停更消息。然而也黑馬趁勢崛起，台灣YouTuber現任第一名，則是以Tricking短影片紅到國外的奇軒教練，截至12月中旬，頻道已經累積894萬名粉絲。

▲擁有288萬訂閱者的YTB阿神，29歲退休後開了50間漢堡店。（圖／阿神Twitter）
▲擁有288萬訂閱者的YTB阿神，29歲退休後開了50間漢堡店。（圖／阿神Twitter）

Google台灣2023年度熱搜公開！最夯「戲劇、電影、人物」一篇看

2023年度「爆紅歌曲」出爐！冠軍保證穩聽過　周杰倫神曲播放破億

2023年最強手機不是iPhone15！全球票選結果出爐　5成用戶全捧它

2023年必玩！Google全球熱搜遊戲排行曝　《霍格華茲的傳承》奪冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選