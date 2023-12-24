2023年「十大網路議題」！企鵝妹徒步闖台灣　吃迴轉壽司變茶碗蒸

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1.超商浩客怒吼傷警！勇敢店員阻止拍攝跟著紅了
桃園28歲的一名朱姓健身教練在今年5月20日，突然在超商內怒吼、做出脫序行為還打傷2名員警，隨後雙方爆發激烈衝突，朱男因而被封為「超商浩克」的稱號。事後朱男與警方互相撤銷傷害告訴並且和解，但當時引起熱議的，還有原先躲在角落的超商店員，突然勇敢跑過「浩克」身邊，只為阻擋門外正用手機拍攝的民眾，影片在網路上至今仍引起眾多討論。
2.北科大學生與餐廳老闆的戰爭！白飯之亂一度搞倒熱炒店
北科大資材營學生一行人於今年7月，到台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，結果因為白飯吃光請店家補充，眾人把店內的兩桶白飯全部嗑光還喊肚子餓，店家要求可以點炒麵卻被學生拒絕，一行人便上Google評價刷一星負評引起爭議。
後來北科大資材營學生當面致歉熱炒店老闆，沒想到總召卻事後又在臉書發表聲明澄清相關疑點，戰火一觸即發，各自立場也都有人擁護，最終熱炒店老闆在7月12日宣布「暫停營業」，才讓事件告一段落，但事隔1個月又公告重新復業。
3.《山道猴子》太寫實爆紅！1個月內破400萬人朝聖
YouTuber創作者「Eric Duan」今年7月推出影片《山道猴子的一生》動畫，因為劇情太過寫實，撇開跑車的故事背景不說，裡面的人物特色可以說是不少人都經歷過的縮影，讓這部動畫在短短一個多月內就衝破400萬人觀看，討論熱度非常高。
4.國旅下墜變冷清！台人全飛出國曝真實原因
根據觀光署統計，今年疫情解封之後，全台各個連假訂房率越來越慘，分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，反觀桃園機場從今年以來，連假出入境客運量卻不斷創新高。
不少人認為國旅面臨重創，最根本原因是飯店房價太貴，甚至還有旅遊業者坦言「知道會不好，但沒想到這麼差」。
5.你看起來像茶碗蒸！迴轉壽司爆口角變熱門迷因
台北市39歲「全甲」刺青的姜姓男子，10月12日凌晨在大安區忠孝東路四段一家迴轉壽司，因「茶碗蒸」與鄰桌男客發生口角，怒嗆對方「你看起來就像茶碗蒸！」雙方爆發肢體衝突。事後刺青姜男於當晚還前往事發的迴轉壽司店送飲料，向店員致歉並允諾賠償店家損失，而「你看起來就像茶碗蒸！」也成為新的熱門迷因。
6.台灣被批評是行人地獄！國中生畫《帝王條款》也遭出征
台灣因為道路上的交通亂象，被外媒《CNN Travel》比喻成「行人地獄」（living hell traffic），瑞士外交部更在台灣旅遊的評價中寫上「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為」。
針對「行人地獄」議題，交通部修正《道路交通管理處罰條例》之條文，新制自6月30日起正式上路，汽機車若不停讓行人，罰鍰從3600元加重至6000元，違規超速達40公里須吊牌半年等規定，後續卻引發駕駛人不滿，痛批是《帝王條款》。另一方面，路權團體也在8月20日在凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行。
議題一直延燒至今，近期更出現桃園市某國中一年級學生以《帝王條款》為主題創作得獎，引發網紅質疑頒獎單位忽視了圖中「赤裸裸的歧視」的問題，最終國中生也在外界的鼓勵下，畫了一張聖誕卡，餅是會堅持創作下去。
7.科目三爆紅！海底撈員工跳到崩潰
火鍋店品牌「海底撈」可以說是服務業的天花板。但最近，中國海底撈吹起一股「科目三」洗腦之舞的風潮也傳進台灣，不少客人都特別到海底撈想要一睹科目三舞蹈的真身，但卻引爆爭議，不少海底撈店員經常被問「能不能看科目三舞蹈」，甚至有人朝聖失敗給予店家一星負面評價，讓店員再也受不了，希望台灣的顧客不要再來店裡用餐要看「科目三」。
8.企鵝妹徒步闖蕩台灣四極點！42天狂走1076公里
南韓實況主企鵝妹數年在台灣爆紅，近幾年知名度邁向國際圈。在今年4月23日時，企鵝妹決定實踐對粉絲的承諾，進行「徒步走台灣本島4極點」的大挑戰，最終她歷時42天，狂走了1076公里，終於從宜蘭的「台灣最西端」抵達了終點站屏東墾丁「台灣最南端」，世界各地的網友看著她完成此壯舉，成功向國際宣傳台灣。
9.Toyz vs鐘培生拳上激鬥！台北小巨蛋嗨爆
《拳上 The Cage 終於之戰》於7月5日時，在台北小巨蛋火熱開打，重頭戲Toyz大戰鍾培生比賽熱血刺激，Toyz出場就搭配2個演員警察和S2《英雄聯盟》世界大賽冠軍樂曲震撼登場，「香港電競教父」鍾培生則帶著多位「小丑」和交響樂團調侃Toyz霸氣站上擂台，雙方比賽大戰3回合後，第4回合鍾培生經由裁判判定TKO（技術擊倒）打敗Toyz，後續也出現《拳下星城》等餘波賽事，讓台灣掀起一股格鬥熱。
10.一堆Youtuber不玩了！2023年已7組人馬震撼宣布停更
2023年的台灣Youtube界充滿大動盪，包含眼球中央電視台、阿神、最近紅什麼等人，都陸續宣布停更消息。然而也黑馬趁勢崛起，台灣YouTuber現任第一名，則是以Tricking短影片紅到國外的奇軒教練，截至12月中旬，頻道已經累積894萬名粉絲。