麥當勞新版「1＋1」菜單出爐！1神堡CP值最高　必有麥香魚原因曝

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而麥當勞日前宣布，「1+1星級點」價格自89元降至69元，組合更改為麥克雙牛堡、麥香魚、六塊麥克雞塊、金黃地瓜條以及OREO冰炫風，指定飲料小杯冷飲含可樂、雪碧、冰紅茶(檸檬風味)、冰紅茶(無糖) 、冰綠茶(無糖)、熱紅茶 (無糖) ；超值組合最多可省下35元。
對於麥當勞「1+1星級點」的菜單更新，網友們紛紛點頭盛讚「69的組合還不錯」、「之前89元真的買不下去耶」。另外，多數人都認為裡頭最划算的品項就是「雙牛堡」，「69塊錢有堡跟飲料，平心而論算很便宜即使飲料沒有玉米湯 麥克雙牛變成69元區，以現在物價來看，都還是便宜」、「雙牛60還不錯」、「麥克雙牛＋飲料我可以」。
至於不少人對於新版「1+1星級點」菜單中，新增麥香魚的部分感到困惑「為什麼麥香魚被放到69區？」對此，有人解答「麥香魚放到69元，半夜至少還有個堡可以點」。而根據《NOWnews今日新聞》先前報導，台灣麥當勞曾指出「台灣麥當勞超值全餐，供應時間為每日上午10:30至凌晨05:00，嫩煎鷄腿堡及牛肉類商品供應至凌晨01:00，其後各餐廳會進行煎台清潔作業。」官網上有產品供應時間，另補充說明，凌晨1點以後，顧客還是可以點到麥香鷄、麥香魚等熱門產品。
而《NOWnews今日新聞》記者也曾於凌晨兩點，前往信義區麥當勞門市點餐，店員向記者透露「煎台有固定的清潔時間，因此在半夜時段，有關牛肉的商品則不供應，每一間店都是按照公司規定的，大部分都從一點開始煎台區就準備收工清理，兩點後就不做供應」，因此半夜無法吃到麥當勞含有牛肉的餐點。