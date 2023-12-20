AI翻譯出包！亞洲新媒體峰會字幕狂跳「好的」　展現資料庫1缺點

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不過在日本知名VTuber企劃にじさんじ（Nijisanji，彩虹社）母公司ANYCOLOR主管人員小林陽介以及Tristan Regnault使用全日文進行專講環節當中，NMEA事先預備好的AI即時翻譯機器人似乎跟不太上演講內容，不僅在提到VTuber的時候只顯示了「B」，演講途中還會不斷跳針，像是不斷出現「好的」，或是出現「根力強」等意義不明的翻譯。
雖然專講的內容很精彩，但不少參加者的目光都被AI翻譯給吸引過去，Tristan Regnault發現字幕跳針時，還叫小林陽介也一起看看，當時也有不少參加者笑出聲來。
在ANYCOLOR的專講結束後，主持人鄭匡宇隨後緊急救場，笑稱這代表人類在AI領域仍有許多進步的空間。NMEA更火速道歉，並表示後續也會釋出附加字幕的影片，讓參加者能夠完整了解演講者的內容。而接續在ANYCOLOR後面的JP Games 執行長田畑端專講，也臨時找來智寶國際開發公司專案經理張雅婷（Tammy）來進行翻譯，讓專講完美結束。
NMEA接受《今日新聞NOWnews》採訪時表示，使用新的科技、新的事物，是出於良好的立意點，但中間發生的小插曲也顯示出，科技仍會碰到瓶頸。以這次AI翻譯為例，日文跟英文的轉換上面還是會需要有更多的訓練，「那這部分也是前面做了再多的測試可能也沒辦法預測到，理論上是科技上面會有的一些意外。」
NMEA強調這也是第一次做出這樣的嘗試，英文方面翻譯精准度其實有達到八、九成，但日文方面還有待加強；另外一方面，若內容不是全英文或全日文，可能就會讓系統當掉，顯示出AI在翻譯上仍有科技上的限制，以及人類的細緻度還是比較好。
由於AI其實是要以靠資料庫不斷的訓練，才能做出更合適的反應。對此，NMEA也表示，今年探討的題目比較新，資料庫建構也還沒完善，有些專業的名詞太新對AI也沒辦法處理，可能就沒有足夠的訓練，當AI訓練不足也容易造成翻譯不精準的狀況。但即使如此「新科技還是要使用，但預防、補救措施也得做足。」