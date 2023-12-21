中國政壇持續動盪！網傳前副總理劉鶴也被抓　專家分析可能性

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報導引述英國《金融時報》2021年的爆料，聲稱劉鶴的兒子劉天然曾是私募基金天壹資本（Skycus Capital）主席，雖已按中共規定辭職，但幕後仍在繼續秘密處理交易，如果劉鶴確實是習的親信，當時就不會傳出這種針對劉鶴兒子的消息，海外媒體不會主動得罪中國的「經濟沙皇」，研判現在是習近平為了清理殘餘政敵，所以抓了劉鶴。
其他相信劉鶴被抓的民眾也提出看法，認為劉鶴是親美派，身為副國級以上官員，不太可能因為貪腐出事，或許是涉入美國間諜案才被抓。
不過，知名旅美評論人蔡慎坤則指出，中國官場的黑箱政治很容易滋生謠言，傳來傳去就傳成了事實，他個人認為劉鶴被抓的消息不是真的，身為習近平最信任的經濟智囊，如果他被抓，意味著習近平與身邊的親信公開翻臉，甚至發生了嚴重內鬨。
蔡慎坤進一步分析，習近平雖然批評劉鶴的經濟主張，但即使經濟決策有問題，他也不會因此被捕；再者，這些副國級以上官員，離開政壇後幾乎都被軟禁在家，所以抓不抓他們，對習來說並不重要，劉鶴被抓會導致習身邊人分崩離析、眾叛親離的後果。
現年71歲的劉鶴，曾經擔任中共第十八屆、十九屆中央委員、第十九屆中共中央政治局委員、中央財經委員會辦公室主任等要職，被視為中共重要的「財經智囊」，已於今年3月卸任副總理退休。