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中國政壇持續動盪！網傳前副總理劉鶴也被抓　專家分析可能性

▲中國政壇高層近日動盪頻頻，連前國務院副總理劉鶴都傳出被捕的消息。圖為他與美國財政部長葉倫會晤之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國政壇高層近日動盪頻頻，連前國務院副總理劉鶴都傳出被捕的消息。圖為他與美國財政部長葉倫會晤之資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國政軍高層近日屢傳人事變動，秦剛、李尚福等人接連出事，外界紛紛猜測誰會是下一個被整肅的對象。近日有消息傳出，中國前國務院副總理劉鶴也被逮捕，雖然有知名評論人認為，相關消息可信度不高，但若屬實，必導致中國國家主席習近平「眾叛親離」。

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綜合《大紀元》等媒體報導，包含自媒體人「財經真相」在內的一票人認為，劉鶴被抓是有可能的，因為他並不是中共黨魁的嫡系和親信，反而更像朱鎔基的門徒，在十八大後離開金融幫，投靠習近平，習其實看不起、也不信任這種人，後來之所以派劉鶴主導中美貿易談判等事，是因為實在缺人，習近平在金融領域沒有嫡系人馬。

報導引述英國《金融時報》2021年的爆料，聲稱劉鶴的兒子劉天然曾是私募基金天壹資本（Skycus Capital）主席，雖已按中共規定辭職，但幕後仍在繼續秘密處理交易，如果劉鶴確實是習的親信，當時就不會傳出這種針對劉鶴兒子的消息，海外媒體不會主動得罪中國的「經濟沙皇」，研判現在是習近平為了清理殘餘政敵，所以抓了劉鶴。

其他相信劉鶴被抓的民眾也提出看法，認為劉鶴是親美派，身為副國級以上官員，不太可能因為貪腐出事，或許是涉入美國間諜案才被抓。

不過，知名旅美評論人蔡慎坤則指出，中國官場的黑箱政治很容易滋生謠言，傳來傳去就傳成了事實，他個人認為劉鶴被抓的消息不是真的，身為習近平最信任的經濟智囊，如果他被抓，意味著習近平與身邊的親信公開翻臉，甚至發生了嚴重內鬨。

蔡慎坤進一步分析，習近平雖然批評劉鶴的經濟主張，但即使經濟決策有問題，他也不會因此被捕；再者，這些副國級以上官員，離開政壇後幾乎都被軟禁在家，所以抓不抓他們，對習來說並不重要，劉鶴被抓會導致習身邊人分崩離析、眾叛親離的後果。

現年71歲的劉鶴，曾經擔任中共第十八屆、十九屆中央委員、第十九屆中共中央政治局委員、中央財經委員會辦公室主任等要職，被視為中共重要的「財經智囊」，已於今年3月卸任副總理退休。

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