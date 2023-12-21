休葛蘭看BLACKPINK傻眼女兒變「大法師」 結局大反轉：迷上她們
南韓大勢女團BLACKPINK人氣持續在全球熱燒，連好萊塢巨星休葛蘭（Hugh Grant），都成為BLACKPINK狂粉！休葛蘭日前為宣傳電影上節目《吉米A咖秀》（The Tonight Show），透露日前被女兒拉去看BLACKPINK在英國倫敦的演唱會，本不懂KPOP的休葛蘭還傻眼，女兒在演唱會彷彿電影《大法師》般被附身，拿著錘子手燈狂嗨，誰知1小時後大反轉，休葛蘭也變身嗨粉，狂搖手燈，直呼：「她們太強了，我愛她們，我愛BLACKPINK！」
記者黃盈容/綜合報導
休葛蘭表示，自己原先對KPOP沒興趣，畢竟是一般63歲的英國男子，但之前被11歲女兒拉去看BLACKPINK在倫敦海德公園的演唱會。他透露女兒平常是很乖的小孩，演唱會突然變成嗨炸的瘋子，拿著錘子手燈發瘋，讓他心想「是被附身了吧！變身《大法師》。」
但故事峰迴路轉，休葛蘭也被BLACKPINK的舞台魅力感染，1小時後他也跟著融入演唱會，拿著錘子手燈狂跳狂嗨，休葛蘭不禁高喊「她們很棒！她們太強了，我愛她們，我愛BLACKPINK！」
休葛蘭原先還不知道 「Blink（BLACKPINK粉絲）」是什麼意思，但看完演唱會後他還在還在X（推特）上發文，「謝謝3位11 歲的小女生帶我去看演唱會，我現在也是 Blink 了」，更自爆「昨晚抱著愛心槌子睡著」，反差萌十分可愛。
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