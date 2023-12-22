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柯南迷尖叫！今年壓軸CONAN展在高雄　大阪環球影城最新柯南主題

▲柯南迷看過來，特展【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】今（22）日起將於新光三越高雄左營店登場。（示意圖／【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】特展提供）
▲柯南迷看過來，特展【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】今（22）日起將於新光三越高雄左營店登場。（示意圖／【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】特展提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2023 高雄最壓軸的特展【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】今（22）日起將正式於新光三越高雄左營店登場。展覽內精選 7 部電影規劃成互動區，粉絲觀展時不僅可與超人氣角色拍照，環形劇場更融合聲光影音效果，此外更展示歷年劇場版設定手稿，讓粉絲能從不同的角度，一窺《名偵探柯南》的世界，票價每人360元。另外，日本大阪環球影城也公布2024年將以「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」為主題，並由「真人版密室逃脫遊戲」領軍，遊客們可以體驗劇中柯南般尋找線索，勢必將吸引全球大批柯南粉絲。

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【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】將於入口處就可看到青山老師的親手簽名， 等待粉絲們大駕光臨。穿越滿天飛舞的紙張所呈現的「柯南記憶中的世界」，緊接著進入精選七大劇場版互動區。《名偵探柯南:引爆摩天樓》經典場景重現，趕快化身小蘭與柯南一同入鏡;《名偵探 柯南:純黑的惡夢》跟著波本經歷最緊張刺激的橋段。《名偵探柯南:零的執行人》與零一起高速狂飆，感受最讓人熱血沸騰的瞬間。最後更有「360 度體感劇場」，全方位圓型環狀大銀幕，柯南粉絲絕不可錯過。

▲【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】展覽將規劃七大劇場版互動區。示意圖／【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】提供）
▲【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】展覽將規劃七大劇場版互動區。示意圖／【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】特展提供）
展場更特別規劃動畫商品販售區，更多 樣柯南齊聚，從盒玩公仔、生活小物到文具周邊，消費滿額特別贈送角色應援扇及燙金角色立牌， 立牌不僅有低調燙金文字，更可隨意組合搭配排列。場外更規劃輕食區，提供來場消費者奶酪甜品 及茶飲，購買冷泡茶贈送隨機杯墊，購買奶酪贈送全新燙銀角色小卡。

除了柯南展，廣受好評的【新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS】同樣將於今日開始在新光三越高雄左營店 10 樓展出， 讓南部粉絲能近距離欣賞、感受《新世紀福音戰士展》宏大世界觀的獨特魅力。1:1「綾波零(暫 稱)」等身大模型、初號機&長達 3 米的朗基努斯之槍模型、畫師手工繪製新劇場版的複製原畫都 是特展獨具魅力的吸眼亮點。「神的房間」則是展出令粉絲讚嘆的使徒設定資料，被釘在十字架上 莉莉絲，看上去隨時都會移動，粉絲務必要捕捉這一刻。

▲另一個受歡迎的【新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS】，同樣將於今日開始在新光三越高雄左營店 10 樓展出。（圖／【新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS】特展提供）
▲另一個受歡迎的【新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS】，同樣將於今日開始在新光三越高雄左營店 10 樓展出。（圖／【新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS】特展提供）
另外，大阪環球影城也公布2024年將以「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」為主題，由「真人版密室逃脫遊戲」領軍，再度打造出名偵探柯南期間限定的主題遊樂設施，目前公布的3大項謎團相關遊戲，分別為密室逃脫遊戲「名偵探柯南 The Escape」、故事型雲霄飛車「名偵探柯南×好萊塢美夢‧乘車遊」以及主題餐廳「名偵探柯南 Mystery Restaurant」。

真人版密室逃脫遊戲「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」是以2024年即將上映的第27部劇場版「名偵探柯南：100萬美元的五稜星」的前導劇情為主軸，遊客們可以體驗自行尋找線索，發揮推理能力，於60分鐘之內解開謎團，將園子從突如其來的爆炸事件當中拯救出來，過程將緊張刺激，能親身體驗柯南每次冒險破案的臨場感受。

▲大阪環球影城公布2024年將以「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」為最新主題。（圖／翻攝自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal Studios Japan (USJ)臉書）
▲大阪環球影城公布2024年將以「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」為最新主題。（圖／翻攝自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal Studios Japan (USJ)臉書）

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