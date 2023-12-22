柯南迷尖叫！今年壓軸CONAN展在高雄　大阪環球影城最新柯南主題

2023 高雄最壓軸的特展【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】今（22）日起將正式於新光三越高雄左營店登場。展覽內精選 7 部電影規劃成互動區，粉絲觀展時不僅可與超人氣角色拍照，環形劇場更融合聲光影音效果，此外更展示歷年劇場版設定手稿，讓粉絲能從不同的角度，一窺《名偵探柯南》的世界，票價每人360元。另外，日本大阪環球影城也公布2024年將以「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」為主題，並由「真人版密室逃脫遊戲」領軍，遊客們可以體驗劇中柯南般尋找線索，勢必將吸引全球大批柯南粉絲。
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【DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展 ～銀幕回顧錄～】將於入口處就可看到青山老師的親手簽名， 等待粉絲們大駕光臨。穿越滿天飛舞的紙張所呈現的「柯南記憶中的世界」，緊接著進入精選七大劇場版互動區。《名偵探柯南:引爆摩天樓》經典場景重現，趕快化身小蘭與柯南一同入鏡;《名偵探 柯南:純黑的惡夢》跟著波本經歷最緊張刺激的橋段。《名偵探柯南:零的執行人》與零一起高速狂飆，感受最讓人熱血沸騰的瞬間。最後更有「360 度體感劇場」，全方位圓型環狀大銀幕，柯南粉絲絕不可錯過。