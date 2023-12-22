蘇媽媽湯圓夯到連開6店！彩虹湯圓+肉燥飯超香 冬至排隊老店整理
今（22）天是冬至，應景必須得吃上一碗湯圓，而在南投埔里有家在地超過30年的湯圓老店「蘇媽媽」湯圓，逢年過節門口必現排隊人潮不用說，人氣旺到在台北、台中開5家分店，全台家埔里老店共6家，還可全台宅配，而招牌必吃的是彩虹湯圓，內行還會點上一碗肉燥飯，完美組合超香又管飽。此外，《NOWnews》整理全台10大必吃湯圓老店，甜的鹹的都有，非常的完美。
記者徐銘穗/綜合報導
食記網站累積人氣超過1.3億次的「Nash，神之領域」，曾盤點7間台北必吃湯圓店，當中第一推薦就是「蘇媽媽湯圓」台北通化店。他點評，這家埔里名店的小湯圓真的沒話說的強，帶餡料的大湯圓的話，外皮都超級Q超好吃，真的會愛死這種冰湯圓，「有點像是吃麻糬的感覺」，花生跟芝麻的香氣很足，餡料也比較液態一點，而紅豆跟芋頭就是比較固態，創意跟誠意十足。
蘇媽媽湯圓通化店在Google評價中獲4.5顆星（滿分5顆星），到訪食客評論必推冷的彩虹湯圓（綜合湯圓），湯頭喝起來有點桂花香味，而肉燥飯、滷豆腐也都大推，不過有人認為，綜合湯圓現在1碗70元，價格上稍微偏貴。
此外，1956創立至今的「臺一牛奶大王」也是台北知名排隊湯圓老店，台灣大學的學生幾乎都吃過臺一牛奶大王，夏天來此吃冰、喝果汁，冬天吃湯圓甜湯，不僅台北在地人喜愛，包含日本等外國觀光客也喜愛造訪，小湯圓加紅豆湯是店家招牌，喜歡有餡料就選擇芝麻大湯圓加紅豆湯或花生湯，甚至也可選擇加酒釀。這裡也有湯圓外賣，小湯圓與大顆的芝麻、花生、鹹肉湯圓皆有。