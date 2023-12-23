聖誕樹症候群！1類人家中別放聖誕樹 醫曝嚴重後果：恐呼吸困難
聖誕節將至，不少人會在家中布置聖誕樹，和家人、愛侶一起妝點聖誕樹，增添聖誕節儀式感，但醫師示警有1類人不適合，可能會因為家中的聖誕樹而出現「聖誕樹症候群」（Christmas Tree Syndrome），引發咳嗽、頭痛，嚴重甚至可能會造成呼吸困難，不可不慎。
記者徐銘穗/綜合報導
胸腔及重症科醫師黃軒在臉書粉專發文表示，加拿大的研究報告發現，聖誕樹會引發一種特殊症候群，醫學上稱為「聖誕樹症候群」，西方人喜歡把真的樹木搬進家中當聖誕樹，但這些樹累積許多黴菌和灰塵，一搬進有暖氣的屋內後，黴菌會快速繁殖，並釋出孢子在室內，引起過敏反應。
黃軒進一步說明，另篇研究顯示這些真聖誕樹，竟然含有高達50種以上不同的黴菌，都容易引起「聖誕樹症候群」的過敏反應。他指出，「聖誕樹症候群」患者通常是過敏體質的人，例如之前已經有過氣喘、過敏性鼻炎或支氣管炎的人，而症狀可能有流鼻水、打噴嚏、鼻塞、眼睛發癢、流淚、喉嚨癢、咳嗽、胸悶、呼吸困難、頭痛、疲勞。
人造聖誕樹也可能引發「聖誕樹症候群」嗎？黃軒說：「答案是yes！」因為家中的聖誕樹大多存放在「潮濕」的地下室或儲藏室，廠商賣不完的也是，而這些環境都非常適合黴菌生長，也有很多塵螨聚集，這些可能都會讓「對黴菌或塵蟎過敏者」感到不適，且人造聖誕樹上的松脂味道，也是可能會誘發「聖誕樹症候群」的過敏原。
黃軒建議，聖誕樹應放在通風良好的地方，如果家裡太潮濕，可在聖誕樹旁放除溼機，也可使用空氣清淨機，過濾空氣中的黴菌孢子，待節日結束後要收起聖誕樹時，也應注意存放環境，預防聖誕樹症候群。