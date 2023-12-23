「J女郎」曾愷玹結婚10年了！突吐婚姻現狀：我想我也從來不完美
當年和周杰倫（周董）合作過甚至傳緋聞、交往的女星，都被媒體冠上「J女郎」封號，如今這些曾經是王的女人全都有好歸宿，如侯佩岑近日和老公黃柏俊合體慶祝46歲生日，江語晨嫁給美國機師7年，淡出演藝圈，曾愷玹日前吐露結婚10年的心聲：「我想我也從來不完美，和大家一樣必須面對生活裡的柴米油鹽和現實...」
記者楊穎軒／綜合報導
曾愷玹本月中安頓好女兒Janice，與老公陳冠宇到美國公路旅行，她寫下遊記：「出發前我完全對這趟旅程放很空，但一天一天的過去，我還滿享受坐在車上被司機老陳載著，一邊聽著喜歡的音樂一邊看著沿路的風景」、「雖然相處很長一段時間了，但我們沒有一起走過過去，也總有不斷發生的未知等著我們面對，這樣好好的相處，好好的說話，其實真的是很難得的體驗，謝謝你，把曾經的回憶疊上此刻的我」！
此外，曾愷玹也難得分享和老公一路走來的心境，「沒有範本教我們怎麼經營婚姻，我想我也從來不完美，和大家一樣必須面對生活裡的柴米油鹽和現實，我翻白眼的頻率很高，也和大家一樣時常想拿刀殺，但我會記得尊重、記得感謝、不試圖改變對方，找到彼此的步伐，找到最和諧的平衡。」
最後，曾愷玹向老公告白，「一個人很好，兩個人也有不同的樂趣。十年了，謝謝你、謝謝我、謝謝我們。白眼呢～我還是會繼續翻下去的。」
曾愷玹2007年擔任周杰倫〈我不配〉MV女主角，並演出天王自導自演的國片《不能說的秘密》，被歸類為「J女郎」，高顏值、清新氣質及出色表現入圍金馬獎最佳女配角，2013年嫁給藝術圈男友陳冠宇，產下1女後逐步淡出幕前，今年客串影集《台北女子圖鑑》，奔40歲依然洋溢少女感，狀態令人嘆服。
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