不是蔬菜是澱粉！營養師揭「6食材」如熱量炸彈：一不小心就過胖
均衡、健康飲食是控制體態、維持良好身體機能的基礎，不過有些食材竟是「披著蔬菜皮的澱粉」？營養師張馨予指出，日常飲食常見的西谷米、地瓜、山藥、馬鈴薯、荸薺和蓮藕等，在大眾印象中是蔬菜富含營養價值，但實際上吃多不控制，反而會攝取過多澱粉，導致熱量和碳水不斷進入體內，一不小心就釀成過胖危機，平時一定要有「食物代換」 、「份量控制」的觀念。
記者張志浩／綜合報導
營養師張馨予表示，俗話說「披著羊皮的狼」，其實食物界也有「披著蔬菜皮的澱粉」，這樣的食物並不是什麼大壞蛋，而是食用時，必須分清楚它們的屬性，才更有利於食物選擇，對此她也分享6款「偽蔬菜，真澱粉」的食材。
1、西谷米：每100公克，熱量371大卡、碳水90公克。
2、地瓜：每100公克，熱量114大卡、碳水25公克。
3、山藥：每100公克，熱85大卡、碳水18公克。
4、馬鈴薯：每100公克，熱量77大卡、碳水16公克。
5、荸薺：每100公克，熱量67大卡、碳水15公克。
6、蓮藕：每100公克，熱量65大卡、碳水14公克。
張馨予說明，辨別哪些食物富含澱粉類後，並不是要過於恐懼吃澱粉，而是要有「食物代換」 、「份量控制」的觀念，例如山藥和白飯都屬於全榖根莖類，富含澱粉，而在每天應攝取的6大類食物額度中，若中餐已經吃了一塊（80公克）的山藥，那白飯就建議減少1/4碗。
此外，山藥與白飯的微量營養素還是有所不同因此替換著吃，也能補充到更多元的營養素，張馨予強調，更實際的況狀是在飲控期間，若都只吃一樣的食物難免會感到膩，進而想放棄，因此適時地更換食材，也能讓飲控計畫更容易堅持下去。