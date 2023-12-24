美國也查獲「瘦瘦筆」偽藥！食藥署示警：台灣違法輸入重罰1億元
繼上個月歐盟與英國發現俗稱瘦瘦筆的Ozempic注射筆偽藥，美國食品藥物管理局（FDA）近期公告查獲假貨，衛福部食藥署表示，已與海關加強抽查進口郵包，主動監控網路非法賣藥或代購行為，違者最重可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。
記者林莞茜／綜合報導
美國食品藥物管理局（FDA）日前公告，查獲數千單位假冒、俗稱「瘦瘦筆」的藥品胰妥讚（Ozempic），分析發現樣品中的針頭是仿冒品，因此針頭的無菌性無法確認，恐增加患者的感染風險，目前有5人產生不良反應。
俗稱「瘦瘦筆」的腸泌素用藥，主成分為利拉魯肽（Liraglutide），是GLP-1類似物，可降低胃排空速度，抑制食欲，使血糖上升速度減緩，而不會感到飢餓，其中「善纖達（Saxenda）核准善纖達可用於減重。
食藥署表示，我國核准有「胰妥讚注射劑」藥品許可證（衛部菌疫輸字第001107號），且其包裝應有中文品名，及我國核准的藥品許可證字號，不過美國查獲的仿冒藥品，並無前述標示，非屬我國核准產品，其療效及安全性未經確認，使用後可能產生危害，請民眾勿自行由國外、網路或其他通路商購買該產品。
食藥署表示，目前已和海關合作，加強抽查進口快遞郵包，並主動監控網路非法賣藥或代購行為，製造或輸入偽藥或禁藥者，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。