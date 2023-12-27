2023十大殞落明星！「最美周芷若」噩耗瞞1天　這天后猝死最震撼

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國際流行天后李玟唱紅〈Di Da Di〉、〈暗示〉、〈往日情〉、〈刀馬旦〉、〈月光愛人〉等無數金曲，曾被《時代雜誌》讚譽是「華人之光」，也是首位進軍美國歌壇、站上奧斯卡殿堂表演及在NBA籃球賽中場唱美國國歌的華人歌手，她的二姊證實，李玟7月2日在家中輕生，送醫搶救後，昏迷3天撒手人寰，享年48歲，死訊震驚全球。告別式當天，李玟摯友甄妮、姚謙和家屬扶棺，蕭亞軒致悼詞，劉德華、蔡依林、成龍、張學友、張惠妹、李安、王力宏、侯佩岑等人拍影片追念永遠的CoCo。
七朵花「仔仔」英年早逝 退出演藝圈13年傳死訊
前喬傑立女團七朵花成員「仔仔」（周靂岑）除了發行音樂作品，也演過偶像劇《西街少年》、《愛上千金美眉》、《家有四千金》，2004年10月疑似和男團Energy成員TORO傳緋聞，無預警退團，逐漸淡出幕前，後來嫁給圈外人老公，育有1子1女。沒想到，消失演藝圈13年，今年7月4日傳出仔仔已經於6月23日離世的消息，年僅35歲，告別式當天，昔日團員以花籃或親自到場弔唁，陳喬恩委託老公曾偉昌（Alan）代表致哀。
「喜劇泰斗」吳耀漢83歲病逝 演活經典港片黃金綠葉
資深港星、黃金綠葉吳耀漢從影逾40年，參演過80多部電影，其中以80年代和洪金寶、馮淬帆、秦祥林、苗僑偉、曾志偉及岑建勳合作的《五福星》系列為代表作，經典角色「大山地」深入人心，還有《龍發威》、《神勇雙響炮》、《神偷妙探手多多》等片。4月9日，家人在通訊群組告知吳耀漢病世，享壽83歲，告別式當天，洪金寶、岑建勳、吳彥祖、張學友、楊千嬅都現身或贈花圈致哀，場面哀戚。
坂本龍一抗癌10年去逝 配樂傳奇以「藝術恆久，生命倏忽」作人生結語
日本電影配樂巨匠坂本龍一代表作有《俘虜》、《末代皇帝》、《神鬼獵人》等，大師地位無人能及，他2014年罹患咽喉癌，抗癌6年病情逐漸緩解，不料，2021年初又傳出罹患直腸癌的消息，當時坂本龍一透過聲明表示，未來將與病魔共存，也不會放棄音樂創作。但抗癌近10年終究不敵病魔，坂本龍一於今年3月28日病世東京的醫院，享壽71歲，傳奇人生劃下句點，經紀公司在訃告文末以他的名言作結，「Ars longa, vita brevis（藝術恆久，生命倏忽）。」
《六人行》馬修派瑞猝死豪宅 血液中驗出高濃度K他命
美國男星馬修派瑞（Matthew Perry）以經典美劇《六人行》中「錢德勒」一角走紅，10月28日被發現陳屍洛杉磯豪宅游泳池旁的按摩浴缸，享年54歲，檢警起初判定是溺死，法醫後來公布真正死因為「氯胺酮（俗稱K他命）急性作用」，發現他的血液中有高濃度的氯胺酮。家屬11月中低調為馬修派瑞舉行喪禮，合拍《六人行》情同家人的珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考克絲、麗莎庫卓、麥特勒布郎、大衛史威默5人都親自到場，送老友最後一程。
「最美周芷若」周海媚死訊瘋傳 工作室隔日證實病逝享年57歲
因演出《倚天屠龍記》而有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，本月11日網路上瘋傳她的死訊，掀起不小風波，網友灌爆工作室微博，要求出面闢謠，沒想到12日等到的，是周海媚病逝的噩耗，享年57歲。事後微博上流傳她送醫的病歷，透露她11日早上被發現昏迷在家中，且一周以來，周海媚有咳嗽和呼吸困難的症狀，病歷記載著「發現意識喪失，心跳停止1小時」，透露周海媚到院時已發現屍斑，已經身亡。
金鐘導演陳慧翎癌逝享年48歲 遺作《左耳》隔8年終於播出
金鐘導演陳慧翎11月1日因子宮頸癌病逝，享年48歲。她生前導過不少知名電視劇，包含《下一站，幸福》、《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》、《媽，別鬧了！》。其中《下一站，幸福》還捧紅今年新科影帝吳慷仁，她過世時吳慷仁等好友也在身邊陪伴。近日她執導的遺作《左耳》殺青後隔了8年，終於要公開，如今陳慧翎已逝世無法看到播出，令眾人感到無限感慨。
丁強跌倒逝世享壽86歲 獲本屆金鐘特別貢獻獎
丁強出道60年，演過無數戲劇，在《一把青》、《最佳利益》、《火神的眼淚》、《媽，別鬧了！》等劇都有他的身影，獲讚是「國民爺爺」。今年1月15日他在家中跌倒送醫，過完年後在27日中午辭世，享壽86歲。妻子李璇也是演員，她決定不為丁強辦公祭。今年金鐘獎上，丁強獲頒特別貢獻獎，李璇代替他上台領獎，李璇神色哀戚，似乎仍未走出傷痛，她深情地表示：「何其有幸當他的丁太太。」
《超級紅人榜》柯辰勳驟逝得年20歲 死因為「心血管疾病」
從選秀節目《超級紅人榜》出道的歌手柯辰勳，11月27日半夜3點多被發現陳屍在任職的飯店廁所，得年20歲，法醫驗屍結果死因為「心血管疾病」。29日節目的主持人于美人與評審許常德，赴他位在宜蘭的靈堂致意，于美人悲痛表示「看著寫著你名字的牌位，感覺很不真實，一個鮮活的生命突然變成一張紙，我止不住的淚水模糊了雙眼，就這樣道別了嗎？辰勳，祝福你去到更好的地方！」
〈心肝寶貝〉作詞人李坤城大腸癌逝 小40歲女友林靖恩槓上兒子李卓軒
資深音樂人李坤城曾寫過鳳飛飛的〈心肝寶貝〉而聞名，私下收藏2萬多張古董黑膠唱片，有「黑膠教父」之稱。李坤城因大腸癌於4月8日病逝，享壽67歲，2012年他與小40歲的林靖恩交往，這段「爺孫戀」震驚不少人，而兩人在李坤城病逝前在醫院裡結婚。李坤城過世後，兒子李卓軒和林靖恩為了房產等家務事鬧上檯面，最後兩人和解，林靖恩獲得台中房產的所有權；李卓軒獲得李坤城的著作權及所有收藏。
其他在今年過世的名人還有綠葉港星孟海、「鄧不利多校長」邁可坎邦、爵士樂大師東尼班奈特、傳奇女星珍柏金、藏族導演萬瑪才旦、「遠東首席歌后」楊小萍、《台灣霹靂火》編劇鄭文華、歌仔戲大師陳美雲、《璀璨帝國》中日俄混血富婆安娜、日本國寶級歌手谷村新司、邵氏小生宗華、卑南族歌手萬沙浪、搖滾樂女王蒂娜透娜等人。
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