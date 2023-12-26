雲林縣府、家樂福簽署備忘錄 攜手推動農村淨零永續

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謝淑亞說，為響應全球永續發展、推動減碳淨零與綠色行動議題，雲林縣政府將今(112)年訂為「減碳生活行動年」，致力於推動低碳、負碳農業以及落實淨零綠生活兩大主軸，輔導農民投入友善耕作、包裝減塑、結合產業特色推動循環農業。
本次更是透過專案遴選機制推出10款農村產品，像是古坑華山友善耕作之檸檬所製成的檸檬酒、堅持採用雲林在地優質農產製作水果冰品，更利用蔬果農廢物加工做成全臺唯一蔬果蠟筆，不僅增加格外品使用率，也建構出完整的農業循環鏈。其次，麥寮鄉以友善低碳養殖的國產臺灣鯛製成之網路團購熱銷產品，縣府結合低碳永續理念，從產品包裝著手，為10款產品量身打造可再利用之減塑包裝，型塑出雲林首批農村淨零產品，落實減碳之目標，展現雲林農業邁向永續減碳之決心!
家樂福公共事務部中區經理劉虹麟表示，家樂福自2023年推動食物轉型「從i開始，我就是影響力」計畫，針對10大價值分類，包括營養飲食、無添加物、有機產品、生態農業、地方創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料和森林保育等永續主題，鼓勵消費者購買永續商品。這次與雲林縣政府共同簽署淨零合作備忘錄，希望未來有機會可以協力推廣減碳、綠色的優質產品。
雲林縣城鄉發展處處長林長造表示，今年以雲林縣包裝產品作為淨零首推的改造，除了以在地產業作為綠色及環境永續的商品外，經計算，總減碳量達年3%，在這次的示範產品中都有出色的表現，未來更多持續增加更多的淨零農產。同時也在期間推出綠色的淨零旅遊路線，以低碳載具、玩當地吃當季等議題，更融入在地的食農教育活動，讓全齡的遊客可以透過吃、玩來響應淨零永續的行動。
雲林縣政府引入企業資源，跨域合作推動農業永續發展，除提升農業轉型量能，亦回應企業ESG需求；家樂福建構出永續消費平台，讓消費者透過雙標合一的簡單標示牌，就能知道如何買得更好，供應商未來也可以得到更多的支持帶動永續商品的銷售，進而集體加速帶動台灣消費意識的改變與產業轉型，而縣府未來亦將協助家樂福，媒合並扶植更多農村產品提升產業價值，讓永續行動得以延續。