快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均死前一天仍喊冤！驗毒3次皆陰性　要求酒店女測謊還清白

▲李善均死前接受警察調查，表示誤用毒品，希望對外遇女測謊還他清白，未料沒過多久就輕生死亡。（圖／翻攝自MBCNEWS YouTube）
▲李善均死前接受警察調查，表示誤用毒品，希望對外遇女測謊還他清白，未料沒過多久就輕生死亡。（圖／翻攝自MBCNEWS YouTube）

記者江芷稜／綜合報導

韓國48歲演員李善均捲入染毒事件，今（27）日驚傳在車內輕生亡，享年48歲，震撼整個娛樂圈。令人感嘆的是，他生前3次毛髮驗毒結果都是陰性，卻遭出軌對象緊咬他至少吸毒5次，無法擺脫嫌疑，他去世前一天還要求測謊，確認證言真實性，未料尚未證實清白，他卻走上絕路「以死明志」，讓影迷相當震驚。

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▲李善均神情憔悴，表示會誠實接受調查。（圖／翻攝YTN YouTUbe）
▲李善均10月出面接受調查神情憔悴，乖乖交出手機。（圖／翻攝YTN YouTUbe）
李善均10月20日爆發染毒事件，被聲色場所的女室長供出捲入不法事件，對方還是他外遇出軌的對象，並以此要脅索討封口費，他瞞著老婆田慧賑到處借錢，湊足3.5億元韓幣（約840萬元台幣）給對方，雙方電話對談的音檔外流，成了染毒的鐵證。

▲李善均才因為涉毒準備被傳喚，警方證實還有一線藝人吸食毒品，正在調查中。（圖／NOWnews資料照）
▲李善均為給封口費，到處向好友們借錢。（圖／NOWnews資料照）
不過他到案接受調查時，宣稱是在對方誤導下用鼻子吸食粉末，以為是安眠藥，否認吸毒成癮的習慣，且3次藥檢結果全是陰性，證明他至少今年沒碰過毒品，同樣被指控染毒的歌手G-Dragon（權志龍，GD），也是毛髮、尿液都無染毒反應，早一步擺脫嫌疑，已經被解除限制出境，他豪氣捐出3億元韓幣（約720萬元台幣）成立協會，幫助吸毒者重生。

▲GD被爆染毒，主動前往警局調查，最後連3毒檢都陰性，警方27日解除出境禁令，而當初指控他的酒店A女室長竟翻供，稱改口稱「沒親眼見過GD吸毒」，並再扯出「演員C」。（圖／SBS YouTube ）
▲GD被爆染毒主動前往警局調查，最後連3毒檢都陰性，警方已經解除出境禁令。（圖／SBS YouTube ）
由於指控者證言可信度不高，李善均一直對外喊冤，並委由律師提交申請，請求仁川警察廳對自己及女室長進行測謊，以確認陳述內容的真實性，想要證明清白，沒想到才發表聲明1天，李善均突然留下遺書走絕路，讓網友感慨，明明沒有染毒實證，卻因為外界觀感輕生，痛訴「根本是輿論殺人」。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均小檔案

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》


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