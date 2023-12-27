李善均死前一天仍喊冤！驗毒3次皆陰性　要求酒店女測謊還清白

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不過他到案接受調查時，宣稱是在對方誤導下用鼻子吸食粉末，以為是安眠藥，否認吸毒成癮的習慣，且3次藥檢結果全是陰性，證明他至少今年沒碰過毒品，同樣被指控染毒的歌手G-Dragon（權志龍，GD），也是毛髮、尿液都無染毒反應，早一步擺脫嫌疑，已經被解除限制出境，他豪氣捐出3億元韓幣（約720萬元台幣）成立協會，幫助吸毒者重生。
由於指控者證言可信度不高，李善均一直對外喊冤，並委由律師提交申請，請求仁川警察廳對自己及女室長進行測謊，以確認陳述內容的真實性，想要證明清白，沒想到才發表聲明1天，李善均突然留下遺書走絕路，讓網友感慨，明明沒有染毒實證，卻因為外界觀感輕生，痛訴「根本是輿論殺人」。
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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