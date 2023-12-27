凱旋苑租約到期改社宅　兩者租金差異曝！侯友宜妻女月少百萬進帳

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任美鈴公開信中表示，2018年選舉時，凱旋苑就曾被拿來藉故炒作，她原以為經過詳細說明及社會各界嚴格檢驗後，已經雨過天青，想不到在這次大選，又再度被拿來混淆視聽。經過當年的紛擾後，房產後來就簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為凱旋苑，分租價格也由承租公司決定。
任美鈴說明，因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。
凱旋苑位在士林區凱旋路上，為5層樓建築，共有113間套房，每房約5.5坪大，現由新壽公寓大廈管理維護有限公司承租經營，據其公開資訊顯示，雙人房月租金為1萬7500元及1萬7000元兩種，單人房則是1萬6500元、1萬6000元兩種，113間房若全滿租，每月租金為157萬6800元。
若凱旋苑日後改為社會住宅，租金會變多少？社宅租金一般戶租金約是市場行情的8折、優先戶是市場還情5~7折。
以被稱為「台北最貴社宅」明倫社宅、44坪3房型月租金為4萬500元來看，北市都發局曾說明，估價師查估明倫社宅周邊行情，以新成屋標準而言周邊市場行情租金單價每坪約為1460元至1690元，衡酌承租人負擔能力及考量社會住宅興建營運管理成本，實收租金為每坪每月842元，已接近周邊市場中古屋行情，約為周邊新成屋租金行情5.5折。
若以明倫社宅每坪每月租金842元推估，凱旋苑房間為5.5坪大，每月租金不到5000元，約4631元，113間滿租的話每月可收52萬3303元，較現行收租標準狠砍2/3，每月少了百萬租金收益。不過，租金差異僅供參考，凱旋苑轉作社宅或青年出租宅後，詳細租金仍待物主公布。
在台北市什麼條件能申請社會住宅？據「 台北市社會住宅出租辦法」規定，得符合以下6條件：
1.滿 20 歲國民
2.在台北市設有戶籍，或在台北市就學、就業
3.申請人、配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶，在台北市都沒有房子
4.申請人、配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶，沒有人已經承租台北市國民住宅、公營住宅或社會住宅
5.111年度（2022）家庭年收入所得低於 167 萬，且家庭每人每月平均所得總額不得超過 6萬5387元
侯友宜妻公開信全文：
關於凱旋苑
這是我父親留給我們家人的財產，是我在跟侯友宜結婚之前就已經繼承的原有財產，法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜。
我們親愛的兒子當年因為火燒車事件，離開了我們，母親也因為他終年忙於公務，曾經對他說過「你連我的孫子都顧不好」。因為母親當年擔心他擔任刑警，隨時都有危險，不知哪天出任務一去不回，所以用父親留下的這塊地蓋房子，希望讓女兒有個依靠。
母親留給我來照顧自己及孫女的房產，在2018年選舉時，曾被拿來藉故炒作。原以為經過詳細說明及社會各界嚴格檢驗後，已經雨過天青，想不到在這次大選，又再度被拿來混淆視聽。
經過當年的紛擾後，房產後來就簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為凱旋苑，分租也由他們自己來決定。
今天在選舉的最後階段，綠營人士再度藉「凱旋苑」抹黑、攻擊侯友宜，我感到無奈也十分不稔，侯友宜也因為牽連到我而為我報不平，認為這是繼承家族土地的經營，沒有做錯事，我們卻遭到抹黑攻擊，他對我的父母也深懷歉意。這些，我都看在眼裡。
這整件事我們是合法繼承，合法建造，從頭到尾都合法，我們依法出租繳稅，沒有逃漏稅，我和女兒願意用最高標準看待自身，身為他的太太與家人，我們疼惜他走政治這條路的辛苦，我們願意用更大的善念來終結政治上的抹黑與質疑。
因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，我們無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，我們全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，我們就會透過例如催媽媽包租代管方式將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。
對一個從政這麼多年的侯友宜，他們挖空心思後也只能用一棟屬於我不屬於他的房子來攻擊他，代表他真的沒有什麼缺失瑕疵可供批判了。每次看到他因公忘私、疲憊的身影，都會很不捨，更不願看到因為我們而連累他。
但是他說，這件事我們不退縮、不閃避，因為我們沒有做錯事，現在你們只是想做得更多。公道自在人心，我們要真心相信我們付出每一份心力都在讓台灣變得更好。
為了他多年來始終如一的信念，我們全家人都會跟侯友宜緊緊站在一起。
簽署人：任美鈴
又昱實業有限公司代表人 侯昱帆