中華職棒／林威助離開中信兄弟下一步！「之後找機會跟大家報告」

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林威助在5月10日無預警被球團拔掉主帥，還直接請他接任海外顧問，自此就沒有在媒體前露臉，更沒有任何發言，十分低調。中信兄弟領隊劉志威日前才說會跟他談續約，今天則是表示，合約內容因為沒談成，所以不便公開。
直到今天中信兄弟球團宣布他將離隊消息，林威助才表示：「等待合約結束，之後再找機會向大家報告。」
林威助過去是阪神虎隊的台灣好手，曾在日職引起「林樣」旋風，並且跟金本知憲等合組中心打線，相當受到球迷歡迎，2013年11月28日，中信兄弟在年度新人選秀，以第三指名方式，選中阪神虎旅日好手林威助，他也確定要回台發展，當時兄弟象隊（尚未正式轉售）的總教練「草總」謝長亨說：「以威助的資歷和經驗，第3輪才選他很不好意思，但考量隊形，前面只好先選投手。」
2014年2月17日，林威助當時在中信集團總部簽約，當時還隆重舉辦加盟記者會，林威助還宣布要捐出月薪回饋公益，直到他在當總教練，都還維持這樣的方式。
林威助在2018年4月1日引退，正式轉任二軍總教練，並且帶領兄弟在二軍持續連霸，2021年正式接任一軍總教練，中止7年6亞的慘劇，並且在台灣大賽拿到8連勝，兄弟也拿到2連霸，今年5月10日，他又被轉任海外顧問，由彭政閔接任總教練一職。而他也在今年結束跟兄弟合約後，成為自由身，暫時還沒有確定下一步。
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