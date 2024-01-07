夫妻各出1半頭款！婆婆想搬來新房住 人妻1招反制：把妳媽也接來
一名女網友近期和老公各出一半頭期款買房，「租屋族」婆婆為兒子成為有房族感到驕傲，認為「房子是兒子的」想搬來同住，連小姑等親戚也都認為「買房和長輩住是應該的」，讓她很困擾上網求助。人妻教一招反制：「把你媽也接來住！」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO匿名在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」公開社團發文求助，表示婆媳關係很差，老公總是夾在中間為難，而最近夫妻倆一人出一半頭期款買了新房，但婆婆卻覺得房子是她兒子的，想搬來住，且因公婆家是租的，公婆、小姑甚至夫家親戚都覺得「買房跟長輩住是應該的」，不想背不孝媳婦罵名，卻又吞不下這口氣，求助該怎麼辦。
貼文引發討論，不少人都認為問題在老公，建議原PO和老公說清楚，請老公去處理。不少人妻幫出招，建議原PO「把你媽也接來住！」有網友分享曾見有人試過，老婆故意叫娘家父母一起來住，「一層樓住6個大人，最後是老公受不了，要求兩家父母都回老家，還夫妻2人生活。」
事實上，《民法》關於不動產所有權認定採取「登記主義」，要不要出售、出租或做其他處分行為，都是「所有權人」可以單獨決定。因此要看原PO買的房登記在誰名下，就有權力處置。不過，最佳解法還是當初在購屋前，夫妻就該先溝通好是否要讓長輩同住，並讓老公處理男方家長、老婆處理女方家長，避免後續衍生不愉快。