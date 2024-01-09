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高雄必比登推介肉燥飯公告搬家　老店柏弘肉燥親回：高房價買不起

▲高雄必比登推介肉燥飯名店「老店柏弘肉燥 」租約到期搬家，粉絲驚訝店面竟不是自己的，老闆親回「高房價買不起店面」。（圖／翻攝Google Map@簡順正）
▲高雄必比登推介肉燥飯名店「老店柏弘肉燥 」租約到期搬家，粉絲驚訝店面竟不是自己的，老闆親回「高房價買不起店面」。（圖／翻攝Google Map@簡順正）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄在地超過半世紀、獲米其林必比登推介的肉燥飯名店「老店柏弘肉燥 」，近期因租約到期，在臉書公告預計1月底搬遷，新舊2店僅距離150公尺，饕客震驚說：「錯愕！竟然不是你們自己的店？」釣出老店親自回覆「以前的我們買不起，現在高房價更是碰不了。」

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「老店柏弘肉燥 」於1969年從青年夜市路邊攤起家，現在已傳承到第三代經營，連續2年獲得米其林必比登推薦，肉燥飯與𩼣魚湯是經典菜色，分別以老闆故鄉—雲林縣的西螺米和港都漁獲製成，肉燥呈現油潤琥珀色澤，被封是「會黏嘴巴的極品肉燥飯」，曾拿下高雄肉燥飯爭霸賽冠軍。

▲高雄「老店柏弘肉燥 」肉燥呈現油潤琥珀色澤，被封是「會黏嘴巴的極品肉燥飯」。（圖／翻攝老店柏弘肉燥臉書）
▲高雄「老店柏弘肉燥 」肉燥呈現油潤琥珀色澤，被封是「會黏嘴巴的極品肉燥飯」。（圖／翻攝老店柏弘肉燥臉書）
店家日前在臉書粉專宣布，因高雄苓雅區青年一路租約到期，將在本月底搬家，而新址同樣在青年一路上，與舊址相距約150公尺。搬家公告讓許多粉絲感到意外，直呼：「錯愕，竟然不是你們自己的店？你以前失算了啦！」、「買間店面穩定下來才是長久之計」。

《ETtoday》報導，高雄青年路單坪租金約落在500~1000元左右，店面主力地坪約25~35坪，屋齡約40~50年，總價落在3000~4000萬元，單坪價格約80~90萬元，不過青年路有一段時間沒有成交紀錄，主因行業別多為家具、廚具、寢具、家電的家具一條街，產業蠻挑客戶，餐飲業集中在忠孝夜市附近的青年路居多，近年成交量也不高。

房仲也透露，青年路透天普遍屋齡高，總價也不低，若超過4000萬元銀行貸款成數僅4成，研判是自備款造成購屋門檻提高。


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