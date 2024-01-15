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台中五億高中男案再開庭　將傳二位結婚證人

▲賴姓五億高中生墜樓命案今再開庭（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲賴姓五億高中生墜樓命案今再開庭（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

台中市身價五億元的賴姓高中生，去年五月登記結婚後隨即墜樓身亡，其夏姓同性配偶被控殺人但查無證據，檢方依偽造文書罪起訴夏男；去年八月首開庭後，今（十五）日上午再度開庭，夏男於庭中依然堅持無罪答辯，法官針對賴、夏兩人結婚前到星巴克咖啡庭、全家超商、戶政所尋找結婚證人的監視器影片進行勘驗，夏男對內容無爭議，法官將傳訊夏男隨機尋找的兩位結婚證人出庭做證，釐清有無結婚真意。

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去年五月，台中市一名身價五億的賴姓（十八歲）高中生傳墜樓命案，引發外界關注，被賴母指控謀財害命的夏姓配偶（二十六歲），涉犯殺人罪部分，台中地檢署偵結不起訴，但經賴母提起再議後，由台中高分檢發回續查，目前仍由中檢調查中。夏男涉與賴生假結婚部分，則被檢方以偽造文書起訴，去年八月初曾首開庭，夏否認犯罪，強調「有結婚真意」，事隔五個月，今（十五）日早上九時三十分台中地院再度開庭。


夏男在兩名律師陪同下出庭，面對法官詢問，仍堅持做無罪答辯。夏姓配偶偽造文書罪部分，去年八月七日，台中地院首開庭，當時夏男在兩名律師陪同下出庭，夏做無罪答辯，強調與賴生在去年初認識，因賴生父親沒有教導賴如何處理大筆土地，「他站在從旁教導處理財產資訊的角色」。夏男說，去年五月四日時，詢問賴生，以結婚方式處理，「成年人結婚後父母才無法干涉」。


檢察官在去年開庭時，有聲請傳喚賴母、結婚證人及其在場朋友，確認當時證人是否清楚是夏男、賴生要結婚。今日於開庭中法官針對賴、夏兩人結婚前到星巴克咖啡庭、全家超商、戶政所尋找結婚證人的監視器影片進行勘驗，夏男對內容無爭議，法官將傳訊夏男隨機尋找的兩位結婚證人於下次開庭中做證，釐清有無結婚真意。

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