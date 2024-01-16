佛跳牆危機！大批猴頭菇漂白劑超標 逾6000公斤遭退運銷毀
過年的餐桌上幾乎都會有一道佛跳牆，猴頭菇是熱門配料之一，但衛福部食藥署今（16）日公布的邊境查驗中，有一批中國進口的猴頭菇加工製品，出現漂白劑殘留超標，6364.8公斤遭到退運或銷毀，另有一批中國產的奇異果檢出多項農藥超標，6048公斤遭到退運或銷毀。
記者林志怡／台北報導
林金富說明，這批中國輸入的猴頭菇為加工製品，不是生鮮猴頭菇，近半年來在同產地、同號列商品中，是第二次不合格，而該業者是第一次出現不合格情事，後續將從一般抽批（2%至10％）調整為加強抽批查驗（20到50%）。
針對這批猴頭菇的違規情況，林金富解釋，二氧化硫是準用於猴頭菇調製品、加工品的原料之一，准許殘留量為每公斤0.030公克以下，但這批猴頭菇檢出每公斤0.152克的二氧化硫，超出容許量，因此總計6364.8公斤遭退運或銷毀。
此外，過年圍爐飯桌上必不可少的飯後水果中，奇異果也是受歡迎選項。但這次食藥署在邊境查驗發現，一批自中國進口的6048公斤的鮮獼猴桃出現凡殺同等8種農藥殘留超標，其中7項超標、1項為不得檢出，案內違規商品依規定退運或銷毀。
林金富指出，2月即將迎來農曆新年，通常前一年12月就會進入邊境進口食品來台的旺季，其中年節食品的進口量大幅增加，又以包裝糖果、餅乾增加幅度最為明顯。