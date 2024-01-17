全球前2%養蝦科學家！45歲王涵青接任國圖館長、圖資界掀議論

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據成功大學網站介紹，王涵青的研究專長是蝦類暨魚類微生物及免疫學，帶領團隊致力於解決蝦類養殖產業所面對的疾病問題，利用科學知識來發展有效且環境友善的疾病控制策略，並制定養殖產業的生物安全性管理系統。目前她除了是成大生物科技與產業科學系特聘教授、成大前瞻蝦類養殖國際研發中心主任，108年起更任成大圖書館長。
教育部表示，王涵青為國立台灣大學動物學研究所博士，除在學術專業領域具有優秀表現外，並自108年2月起擔任國立成功大學圖書館館長迄今，任內帶領國立成功大學圖書館獲得各種獎項，包括第1屆教育部圖書館事業貢獻獎「標竿圖書館獎」及「傑出圖書館館員獎」。
教育部說，王涵青並從108年起擔任圖書館界相關委員會職務，包括中華民國圖書館學會大學校院圖書館委員會主任委員，以及台灣電子學位論文聯盟發展委員會委員等，教育部將借重其在圖書館經營管理上的經驗與實績，帶領國家圖書館繼續與學界共同致力於學術競爭力向下紮根奠基工作，並開拓各項國際交流。
對於擔任國圖館長一職，王涵青說「任重道遠」，將照著國家的發展政策及整體規畫進行，但據了解，圖資界學者對於其接任國圖館長，看法兩極，有人歡迎不同領域的學者加入，也有人覺得，圖書館是相當專業的事情，即使是讓年輕的圖資學者擔任都是「挑戰」，此一任命「打了圖資界一記耳光」。