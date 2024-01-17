無菜單燒肉進駐BELLAVITA收服貴婦！「這便當」賣爆超越台中本店
台中燒肉名店「燒肉中山」揮軍北上，繼去年10月插旗東區新光三越鑽石塔Diamond Towers，開設全新品牌「板前中山ITAMAE ZONZEN」，主打A5日本和牛及北海道直送海鮮食材的Omakase無菜單燒肉料理。再以超市品牌「四行倉庫FOUR FOOD DEPOT」進駐貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲，直接在美食街開吃活體帝王蟹，招牌「急救便當」掀起話題賣爆；今（17）日比鄰再開幕「板前中山」，為信義區燒肉戰區增添新血。
記者蕭涵云/台北報導
鑽石塔Diamond Towers「板前中山ITAMAE ZONZEN」開幕以來，業者透露滿座率皆達8成以上；「四行倉庫」成功掀起話題，讓百貨嬌客樂於美食街採買活體海鮮，「不少客人對此都感到很新鮮」，也吸引許多路過客駐足。
四行倉庫最招牌的「急救便當系列」，原只在台中買得到，北上開賣後簡直是夯爆，還曾一度斷貨、所幸緊急調度才不至於停賣太久。常常一天就賣出200個，目前最大單是一次200盒！瞄準週邊商務需求，果然也曾接獲會議供餐的50盒訂單，為此員工還得提早上班做便當。
將比鄰BELLAVITA「四行倉庫」的「板前中山ITAMAE ZONZEN」，作為插旗信義區燒肉戰區的據點，近一周試營運也有不錯成效。不只順利讓原本習慣在中山區用餐的忠實顧客來踩點，還成功獲得百貨常客青睞，不少人對於在燒肉店用餐還能直接到水族箱挑選海鮮，倍感趣味。
業者還透露，到店用餐的燒肉饕客有提到，「信義區已經很久沒有新的燒肉店了」，而且名店也沒有推陳出新，給出太多變化，對於新店進駐都相當看好。
「板前中山台北信義店」同樣為Omakase無菜單燒肉料理，隱身在BELLAVITA寶麗廣塲美食街一隅，神秘緊鄰於「四行倉庫」旁，店內其實別有洞天，在都市摩登主調裡，運用更多木紋質地及日式元素，烘托溫潤雅緻的用餐氛圍；搭配現代解構歐式建築的圓拱弧頂，頗有日本豪華列車之感。擁有板前座位16席、桌席座位54席，以及2間可雙開合併成16席大空間的包廂。
一般套餐約可吃到10個和牛部位、共18道菜套餐，每人要價3380元，有別於台北新光店單點海鮮多需預訂，在BELLAVITA可直接在水族箱前挑選帝王蟹、松葉蟹、龍蝦、生蠔等海鮮加菜。
而國人難以抗拒的日本海鮮，近期更有新年話題之作，由日本官方JETRO（日本貿易振興機構）、日本台灣交流協會，精選出新年必吃、具有一帆風順好運代表的「北海道干貝」作為主打，並攜手台灣知名酒類代理商久利酒藏推廣「日本海鮮祭」，即日起串連全台，包括台北Ukai、阿鑫小料理，台中enPure瀞、台中豬肉榮小料理、高雄Ukei-tei Kaohsiung等近20家名店，帶來干貝料理與日本酒餐酒搭配。