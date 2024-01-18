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台灣泡麵「內行人不是吃水煮」！公布吃法超意外：偷學阿公的

▲泡麵因為便利加上又便宜的特性，成為不少人三餐或者宵夜的首選。（圖／記者張勵德攝）
▲泡麵因為便利加上又便宜的特性，成為不少人三餐或者宵夜的首選。（圖／記者張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

泡麵因為便利加上又便宜的特性，成為不少人三餐或者宵夜的首選，然而吃台灣泡麵這麼多年，你是否還是只會水泡開或者開爐烹煮呢？近日，就有網友分享自己學到阿公的隱藏版泡麵吃法，表示只要買統一系列的泡麵，打開之後把粉包跟調味料倒入，並且像科學麵一樣吃的話，非常的好吃，沒想到原本以為是泡麵獨門吃法，貼文卻釣出不少人回應「真的超好吃！吃過回不去」。

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一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品分享區」貼文指出「大家吃泡麵是乾吃派還是煮熟派！小時候阿公教我的隱藏版吃法，還跟我說他們以前都這樣吃！材料就是超商買的統一蔥燒牛肉麵，本人唯一指定這個口味，一開始真的很難相信這樣乾吃美味，但是吃過之後真的回不去」。

▲有網友分享阿公泡麵隱藏版吃法，直接乾吃把調味料包倒進去，就像科學麵一樣。（圖/全家便利商店/7-11新品分享區）
▲有網友分享阿公泡麵隱藏版吃法，直接乾吃把調味料包倒進去，就像科學麵一樣。（圖/全家便利商店/7-11新品分享區）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「乾吃派站出來！我也是阿公教我這樣吃，最推薦統一肉燥麵的啦」、「我覺得統一泡麵的麵體乾吃比沖泡後好吃，麵條超香調味包又很適合」、「我都是用統一肉燥麵乾吃，超級好吃的」、「調味包不能全放，會太鹹，我都放一半剛剛好，但真的很好吃」、「真心推薦！真的好吃，統一的麵體真的很適合當科學麵」、「內行都這樣吃啊，很多老一輩的阿公阿嬤都會吃乾的」。

不過也有不少人直呼「根本沒看過這種吃法.....泡麵竟然可以乾吃」、「怎麼會有乾吃的問題？」而根據網友的推薦，最多人表示「統一肉燥麵」是最適合拿來當作乾吃的泡麵，提醒調味粉包以及油包不需要全部都放進去，不然會太過鹹膩。

▲統一肉燥麵是最多人推薦乾吃的泡麵，記得油包跟調味包不用全部放入，滿滿肉燥香氣讓人一口接一口。（圖/爆廢公社公開版）
▲統一肉燥麵是最多人推薦乾吃的泡麵，記得油包跟調味包不用全部放入，滿滿肉燥香氣讓人一口接一口。（圖/爆廢公社公開版）
而《NOWnews》記者也曾經嘗試過網友大推的「統一肉燥麵」乾吃法，一開始是看到姑丈這樣吃感到不可思議，結果試吃之後發現真的非常好吃，跟一般科學麵來比較，因為泡麵裡面還有「油包」，因此吃起來比科學麵還要更香，不會只有單一種粉包的鹹味，如果改天吃膩了水煮泡麵，下回不妨可以嚐鮮看看哦！

另外也推薦另外一款「湯麵變成乾麵」的做法，許多人其實愛吃乾麵大過湯麵，像是市售有名的滿漢大餐牛肉麵，就也可以在泡完麵之後，把水全部瀝乾，接著倒入調味料包以及肉包攪拌均勻，記得在泡麵時，肉包以及油包可以放在蓋上加熱，如此不愛喝湯的人，就有一碗牛肉乾拌泡麵，也是非常的好吃！

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