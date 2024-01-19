南投田僑仔送地給老婆！少「1動作」稅金貴4倍被念爆 一堆人不知
下重本討老婆歡心，卻敗在一個小細節！南投有名田僑仔近期送地給老婆表愛意，未料老婆收到地價稅單後，發現地價稅竟然比先前在他名下時貴了4倍，收到老婆關切的白眼，他委屈地向稅務局查詢，這下才知道原來是少做了1動作，而且有許多人都會忽略。
記者徐銘穗/綜合報導
南投縣政府稅務局說明，當事老公將土地過戶給老婆，雖維持作自用住宅使用，但因納稅義務人已變更，如欲適用自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，則老婆必須於地價稅開徵40日，即每年9月22日前提出申請，經審查核准，則當年度地價稅才可適用優惠稅率；逾期申請者，自申請的次年才適用。
一般用地和自用住宅用地之地價稅適用稅率不同，一般用地基本稅率為10‰，隨著土地所有權人在同一縣市土地地價總額高低，適用稅率從10‰累進到55‰。 至於自用住宅用地稅率則一律適用2‰課徵，稅率低且不累進，所以自用住宅用地和一般用地之地價稅稅額相差達4 倍以上。
稅務局提醒，如有增加土地持分面積或因「繼承」、「信託」或「配偶相互贈與」取得原自用住宅用地，就算仍繼續作自用住宅使用，但因持分面積或土地所有權人已變更，都需要重新提出申請，以免影響自身權益。