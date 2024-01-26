陳凱倫灑淚做公益獲周杰倫力挺！蕭薔秒捐10萬元 1句話逼哭他
66歲資深藝人陳凱倫曾於2022年罹患扁桃腺癌，大病初癒的他，也決心要做公益回饋社會，近期他特別聯絡周杰倫、王力宏、蕭敬騰、蕭薔等多位大咖明星攜手做公益，捐獻500多件衣物義賣，為獨居老人、弱勢團體貢獻一己之力。談到蕭薔，陳凱倫數度落淚，不僅關心著他的身體，一聽到公益，毫不猶豫立刻匯出10萬現金力挺好友。
記者詹鎰睿／綜合報導
陳凱倫提及，他第一個電話就打給周杰倫，可是他猶豫很久，因為雙方僅有一面之交，沒想到周杰倫不到一個鐘頭就答應捐衣物做公益，對陳凱倫來說是好大的鼓勵，鼓起勇氣相繼打給蕭敬騰、王力宏、陶喆等多位大明星，最後都成功。
陳凱倫特別提到，今天來站台的金曲歌王荒山亮，「他剛剛來之前，還傳訊息跟我說可不可以不要來！」原來荒山亮顧及去年發生的負面新聞，深怕模糊現場焦點和在場媒體。不過，陳凱倫卻對他說，「要有信心面對自己，今天來是雪中送炭，不來了就少一個勇敢面對媒體的機會。」
另外，陳凱倫還提到好友蕭薔，一聽到對方關心，就立刻讓他感動掉淚，「就是你身體好嗎？你要多照顧你自己啊！」聊到公益，蕭薔二話不說，立刻匯出10萬現金力挺陳凱倫，「一般人拿出很多衣服就不錯了，她（蕭薔）10件衣服昨天才送來，還有10萬元現金贊助。」還有50套年曆贊助，希望可以多賣掉一起做公益。
談到兒子陳銳與張景嵐的戀情，陳凱倫完全不敢談他，強調要給兒子尊重，就連張景嵐本人，他到現在都沒見過，也不會主動向兒子開口提這件事，就怕惹怒對方。至於兒子未來的發展，陳凱倫則說，「一切就等時機成熟吧！」
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