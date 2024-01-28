工藤靜香做菜被嫌「手像老奶奶」 本人高EQ回覆粉絲好心疼
53歲日本女星工藤靜香是許多人心中的女神，2000年嫁給天王木村拓哉後，專心在家相夫教子，直到2位女兒長大後，才逐漸復出螢光幕前。近日她在IG上分享做料理的影片，卻被酸民批評手部粗糙的像老奶奶。對此，工藤靜香以高EQ回應「從今天開始，我會經常攜帶護手霜！」
記者薛羽彤／綜合報導
工藤靜香近期熱衷動手做料理，常在社群上和粉絲分享她的料理成果，雙手也跟著入鏡，卻引來酸民批評「好像老奶奶的手喔」。對此，工藤靜香以高EQ來看待此事，昨（27）日她PO出自拍照說：「對不起～我的手確實有些粗糙。」坦言平常做家務加上自己的年紀，「好像真的要顧一下」。
工藤靜香曬出粉絲送的護手霜，還附上擦了指甲油的照片，表示之後自己會認真預防手部老化，「不管是那些溫柔地提醒我手看起來像老奶奶的人，還是其他不親切的人，都非常感謝你們，我重新看照片時，確實...明白大家意思，從今天開始，我會經常攜帶護手霜！」粉絲也心疼表示，「批評的人應該都沒在做家事，加油，不要被那些話影響」、「為自己孩子和家人努力的那隻手，我覺得很不錯。」
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