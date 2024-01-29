SJ圭賢高雄出錯自評9分！搬離宿舍哀嚎要付房租　新家僅希澈去過

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圭賢對此表示，因為開場自己出錯，所以滿分10分中，只能給自己打上9分，「至於為什麼減1分，因為我OPEN犯了很大的失誤！除了這一點，我其他都表現的很好」。圭賢因為曾在台短暫住過，對自己的中文實力有信心，這幾天除了學新的中文，台北、高雄的不同風景，反而讓他留下深刻印象，「這次我比其他團員提早來台，到了台北、高雄旅行，去沒去過的地方，這是我第二次在台正式旅遊，去高雄後我決定我還要再來，再去沒過的地方」。
圭賢去年7月離開老東家「SM娛樂」，成為資深歌手柳喜烈創辦的公司「Antenna」旗下藝人，同時搬離前東家的宿舍，問及目前SJ哪些成員去過新家？圭賢說：「成員都很忙，只有一個人來過我家，希澈來過。」他過去跟銀赫是室友，彼此常談心聊心事，圭賢表示只要遇到人生難題，都會跟銀赫分享，「也講了很多祕密」。
他也分享搬離宿舍的優缺點，「缺點是要一直付房租，優點就是變得不用看別人臉色，不是說我之前要看別人臉色，就是感受到了一個人的自由，這也是我第一次的感受，所以這部分是很棒的優點」。
圭賢今年1月9日發行新EP《Restart》，同時以此名義展開亞洲巡迴，確定5月4日來台開唱；但籌備這張EP時，他其實有創作歌曲，最後卻沒被收錄，會不開心嗎？圭賢先用中文說：「可惜可惜，非常可惜。」接著表示：「我想，總有一天會唱給大家聽吧？我時常把這件事掛在嘴邊，公司應該有感受到，我一直給他們壓力，所以未來有機會能唱給大家聽。」
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