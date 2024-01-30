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連鎖賣場即期特價肉發臭害腹瀉　台灣消保協會：應合理賠償

▲民眾在連鎖賣場買到發臭牛肉，高雄市衛生局前往稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
▲民眾在連鎖賣場買到發臭牛肉，高雄市衛生局前往稽查。（圖／高雄市衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

有民眾於連鎖賣場買到即期「限時折扣」的牛肉，吃了才發現肉已經發臭還因此腹瀉拉肚子，回到賣場更換竟然還是壞的，民眾不滿投訴台灣消保協會及高市府1999反映，市府衛生局也在今（30）日上午派員稽查，台灣消保協會則認為業者應該對消費者做出合理賠償。

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民眾陳先生指出，他在29日晚間至24小時營業的連鎖賣場購買二盒牛小排，食用一盒肉品結果拉肚子，驚訝之餘趕快檢查第二盒肉品，發現已發臭，遂前往醫院急診就醫，並在友人協助將剩下未吃的那一盒拿去家樂福更換，換回來的第三盒肉品居然也是發臭的，陳先生生氣的跑去賣場理論，店員卻推說即期品就有可能是壞的！實在不合理。

台灣消保協會認為，賣場簡直是拿消費者的健康開玩笑，怎麼能認為即期品就有可能是壞的，如果真的是這樣的認知上架商品，那麼是拿消費者的健康賭嗎？只要有食安疑慮它就不該上架。

台灣消保協會說，依消費者保護法第7條規定：「企業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。」，業者對其所提供的商品或服務，沒有安全或衛生上的危險應負無過失責任，也必須對商品的瑕疵負起連帶賠償的責任；所以業者更應該對消費者做出合理賠償，除了三倍的商品賠償金外，消費者的醫藥費也應該合理賠償。

▲民眾在連鎖賣場買到發臭牛肉。（圖／台灣消保協會提供）
▲民眾在連鎖賣場買到發臭牛肉。（圖／台灣消保協會提供）
高雄市衛生局則指出，經查消費者提供交易憑證係於113年1月29日22時25分購買澳洲穀飼無骨牛小排（有效日期113年1月30日）外盒標示「限時折扣」，衛生局查察貨架已無同批產品，該產品採原裝販售未進行分切包裝；截至目前未收到其他消費者反映相同情事，後續連鎖賣場將協助消費者進行退換貨及客訴處理事宜。

衛生局查現場案內牛肉品包裝外觀完整無破損、冷藏庫溫度、貨架儲存環境符合食品良好衛生規範準則；現場隨機檢視案內同品項不同批號之產品，未發現變質情形並抽驗1件肉品檢驗動物用藥殘留，倘檢出動用藥殘留與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨44條規定處罰鍰6萬元以上；另查察「牛肉」產品來源商位於外縣市，將移請轄管衛生局依權責加強食品安全衛生管理。

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