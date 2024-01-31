日本2正妹嫌「超哥丼飯超派甲」！對比組店家曝　老饕評價超意外

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後來另一位實況主ruunachu則是點評上引水產生魚片「10分」，回頭指向超哥的丼飯則給出「2分」，在「台北建東」公佈她們嫌難吃的店家是超甲組之後，兩個女生也感到非常驚訝。最後「台北建東」也請2位日籍實況主只能留下一個餐點Set，兩人都是立刻拿了上引水產。
對此，也有網友熱烈討論「兩個女生說上引水產生魚片10分，超哥只有2分也太慘了吧？本人沒吃過上引水產，是真的有差那麼多嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「吃過就好的店....不覺得海鮮有多好吃」、「東西是不錯吃，但也沒有到10分那麼誇張啦」、「兩間都吃過，覺得大概是8分對5分吧」。
而仔細看Google評價，上引水產的評分為4.1顆星，其實還算不錯的成績，海鮮的部分呈現非常極端，有老饕認為「生魚片不新鮮品質不穩定，是一訪店」，有人則表示「已經光顧多次，非常高水準」，不過最多評價大多是被扣在「站立式用餐沒座位」及「服務態度差」兩點，讓不少老饕驚訝直呼「只能站著吃太意外了.....而且服務生態度真的好差」、「不能用信用卡只收現金，賣這個高單價的東西還只能用現金，真的不方便」。
事實上，「台北建東」在超哥與Toyz事件爆發之後，就已經馬上開箱「上引水產」與「超甲組海鮮丼飯」的比較，當時台北建東一行人也點評，表示上引水產的醋飯就是酸度剛好，生魚片、蒸蛋表現也相當出色，「如果說上引水產基準點是100分的話」，一行人給出超甲組的分數從35分至60分皆有，表明「這不是惡意批評，也不是說超甲組特別難吃，但一定還有改進空間」。