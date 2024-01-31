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日本2正妹嫌「超哥丼飯超派甲」！對比組店家曝　老饕評價超意外

▲實況主「台北建東」日前邀請兩位日籍實況主盲測海鮮丼飯，結果日本2正妹點評超哥丼飯「超派甲」，掀起討論。（圖/台北建東YT）
▲實況主「台北建東」日前邀請兩位日籍實況主盲測海鮮丼飯，結果日本2正妹點評超哥丼飯「超派甲」，掀起討論。（圖/台北建東YT）

記者張嘉哲/綜合報導

實況主Toyz（劉偉健）日前到網紅超哥（黃伯超）的超甲組海鮮丼飯用餐，結果點評魚肉好吃、醋飯非常難吃，遭到超哥使用「超派鐵拳」痛毆，以致頭部受傷縫了11針，雙方目前糾紛還尚未處理完畢。而在事件爆發後，眾多網紅也到超哥的海鮮丼飯店用餐評測，結果不少人認同醋飯的確還需要改進，而日前日本2位實況主試吃之後，也直呼超哥丼飯「飯超派甲」，最後選擇了對比組店家「上引水產」餐點勝出，不少沒吃過上引水產的網友也對該店家相當有興趣。

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實況主「台北建東」日前邀請剛好台旅遊的日本籍實況主「michaaam」以及「ruunachu」品嚐超哥的「超甲組海鮮丼飯」以及知名連鎖店「上引水產」的食物，2位日籍實況主以盲測的角度點評，結果實況主「michaaam」吃了一口超哥丼飯之後就立刻面露難色，還不斷用日本腔講中文「飯超派甲」。

▲michaaam吃了一口超哥丼飯後，立刻面露難色，指著餐盒內，用著日本腔中文不斷喊：飯超派甲。（圖／取自Twitch台北建東）
▲michaaam（右）吃了一口超哥丼飯後，立刻面露難色，指著餐盒內，用著日本腔中文不斷喊「飯超派甲」。（圖／取自Twitch台北建東）
後來另一位實況主ruunachu則是點評上引水產生魚片「10分」，回頭指向超哥的丼飯則給出「2分」，在「台北建東」公佈她們嫌難吃的店家是超甲組之後，兩個女生也感到非常驚訝。最後「台北建東」也請2位日籍實況主只能留下一個餐點Set，兩人都是立刻拿了上引水產。

對此，也有網友熱烈討論「兩個女生說上引水產生魚片10分，超哥只有2分也太慘了吧？本人沒吃過上引水產，是真的有差那麼多嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「吃過就好的店....不覺得海鮮有多好吃」、「東西是不錯吃，但也沒有到10分那麼誇張啦」、「兩間都吃過，覺得大概是8分對5分吧」。

▲超哥開設的「超甲組丼飯店」最近一直被拿來跟「上引水產」作為對照組。（圖/Google評論）
▲超哥開設的「超甲組丼飯店」最近一直被拿來跟「上引水產」作為對照組。（圖/Google評論）
而仔細看Google評價，上引水產的評分為4.1顆星，其實還算不錯的成績，海鮮的部分呈現非常極端，有老饕認為「生魚片不新鮮品質不穩定，是一訪店」，有人則表示「已經光顧多次，非常高水準」，不過最多評價大多是被扣在「站立式用餐沒座位」及「服務態度差」兩點，讓不少老饕驚訝直呼「只能站著吃太意外了.....而且服務生態度真的好差」、「不能用信用卡只收現金，賣這個高單價的東西還只能用現金，真的不方便」。

事實上，「台北建東」在超哥與Toyz事件爆發之後，就已經馬上開箱「上引水產」與「超甲組海鮮丼飯」的比較，當時台北建東一行人也點評，表示上引水產的醋飯就是酸度剛好，生魚片、蒸蛋表現也相當出色，「如果說上引水產基準點是100分的話」，一行人給出超甲組的分數從35分至60分皆有，表明「這不是惡意批評，也不是說超甲組特別難吃，但一定還有改進空間」。


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