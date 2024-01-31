敏感肌膚超崩潰！天氣變化癢到抓狂　藥師揭「冬季教戰守則」

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針對換季造成的皮膚炎與濕疹，楊家瑋提到，秋冬溫度下降、空氣相對乾燥，皮膚的水份更容易溢散，低溫則讓血管收縮、神經變敏感，皮膚容易出現網格狀的乾紋與搔癢的情況，若長時間放任不管，或民眾本身有異位性皮膚炎、是者容易過敏、敏感的膚質等，可能真的會變成發炎或「乾燥性濕疹」。
楊家瑋強調，通過「落實清潔」與「重建皮膚自然防禦機制」解決外界物質刺激是根本之道，其中「落實清潔」需要的是「剛剛好」的清潔力，千萬不要過度清潔、把皮膚自然分泌的油脂清潔得過於乾淨，反而讓肌膚失去了自我保護的能力，建議使用與體溫相近的水溫，以及清潔力適當的清潔產品。
此外，生活壓力、生活與飲食作息同樣會影響肌膚健康。楊家瑋指出，生活壓力是許多疾病的潛在因子，壓力所導致的行為也容易讓人體暴露在高風險的環境下，比如壓力造成的暴飲暴食，除了造成腸胃負擔，食物若又是多油多糖的類型，也容易形成濕熱的體質，而反應在肌膚問題上。
楊家瑋提醒，生活壓力無法避免，但維持正常的生活及飲食作息，則有助於生理機能的維持，來迎接各種挑戰。正常的睡眠及運動習慣可以幫助提升抗壓性；富含維生素A、C、E及Omega-3的食物可以幫助身體抗氧化，如深綠色蔬菜、堅果及深海魚等。內服外用，避開過多的刺激，讓皮膚回復健康的初始設定，回歸原始保護力。